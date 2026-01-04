モデルでタレントのアンミカが、豪華すぎる年末年始旅行ショットを公開した。

アンミカは４日までの自身のインスタグラムを更新。「Ｓｈａｒｊａｈ ｄｅｓｅｒｔ（サルジャ砂漠）で、細かくて柔らかいテラコッタカラーの砂の色と風、日差しを感じながらサンセットドライブ 地球が見せる、一度として同じ瞬間がなく見せてくれる自然の姿が、１番の芸術美だと、いつも感じます」「砂が口や服に入るので、日差しからも守るためにケフィーヤを共に被って」と記し、砂漠での夫婦ショットを投稿。

続けての更新では「実はドバイにはビーチが沢山あります 海も綺麗 さまざまな表情のあるアラブ首長国連邦 世界中から人が集うホテルは、プールサイドやビーチでは普通に水着が着用可能です でも何となく、水着の上からサロンを巻いて」と、水着姿も披露。

「ＵＡＥでの初年越しは、Ａｄｄｒｅｓｓ Ｓｋｙ Ｖｉｅｗ からの絶景 高さ８２８・世界で最も高い建築物として知られるブルジュ・ハリファ（Ｂｕｒｊ Ｋｈａｌｉｆａ）の花火を、今年から始まったＡｄｄｒｅｓｓ Ｓｋｙ Ｖｉｅｗ５４階のプールサイド席で堪能致しましたよ」「最高の思い出に残る、２０２５→２０２６の幕開けでした ちなみにこの帽子と仮面は、お店にいる全員に配られたもの！こうした遊び心も大胆になれて素敵です」とつづり、仮面をつけて年越しを楽しむ様子もアップした。

これらの投稿には「美しい ＵＡＥお似合いです」「憧れのドバイで年越しカッコいいです 想像を遥かに超えるゴージャス感で、見ていて気持ちがいいです」「行ってみたい」「むちゃくちゃ豪華」「まるで写真集のようなお二人」「大人な水着がかっこいい！」「最高ですね」などのコメントが寄せられた。