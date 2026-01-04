豪華すぎる年末年始旅行ショットを公開したアンミカのインスタグラム（＠ａｈｎｍｉｋａｏｆｆｉｃｉａｌ）より

写真拡大

　モデルでタレントのアンミカが、豪華すぎる年末年始旅行ショットを公開した。

　アンミカは４日までの自身のインスタグラムを更新。「Ｓｈａｒｊａｈ　ｄｅｓｅｒｔ（サルジャ砂漠）で、細かくて柔らかいテラコッタカラーの砂の色と風、日差しを感じながらサンセットドライブ　地球が見せる、一度として同じ瞬間がなく見せてくれる自然の姿が、１番の芸術美だと、いつも感じます」「砂が口や服に入るので、日差しからも守るためにケフィーヤを共に被って」と記し、砂漠での夫婦ショットを投稿。

　続けての更新では「実はドバイにはビーチが沢山あります　海も綺麗　さまざまな表情のあるアラブ首長国連邦　世界中から人が集うホテルは、プールサイドやビーチでは普通に水着が着用可能です　でも何となく、水着の上からサロンを巻いて」と、水着姿も披露。

　「ＵＡＥでの初年越しは、Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｓｋｙ　Ｖｉｅｗ　からの絶景　高さ８２８・世界で最も高い建築物として知られるブルジュ・ハリファ（Ｂｕｒｊ　Ｋｈａｌｉｆａ）の花火を、今年から始まったＡｄｄｒｅｓｓ　Ｓｋｙ　Ｖｉｅｗ５４階のプールサイド席で堪能致しましたよ」「最高の思い出に残る、２０２５→２０２６の幕開けでした　ちなみにこの帽子と仮面は、お店にいる全員に配られたもの！こうした遊び心も大胆になれて素敵です」とつづり、仮面をつけて年越しを楽しむ様子もアップした。

　これらの投稿には「美しい　ＵＡＥお似合いです」「憧れのドバイで年越しカッコいいです　想像を遥かに超えるゴージャス感で、見ていて気持ちがいいです」「行ってみたい」「むちゃくちゃ豪華」「まるで写真集のようなお二人」「大人な水着がかっこいい！」「最高ですね」などのコメントが寄せられた。