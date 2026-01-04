市川團十郎さん（48）、市川ぼたんさん（14）、市川新之助さん（12）らが出演する『初春大歌舞伎』が3日、新橋演舞場で初日を迎えました。

新年にふさわしく、華やかな演目がそろった新橋演舞場の初芝居。昼の部『一谷嫩軍記 熊谷陣屋（いちのたにふたばぐんき くまがいじんや）』では、團十郎さんが10年ぶりに主人公である源氏の武将・熊谷次郎直実を勤めました。

■成田屋の家の芸『にらみ』を披露

昼の部の切である『仕初口上（しぞめこうじょう）』では、市川團十郎家と成田屋に所縁ある俳優に限って演じることができ、見ると無病息災になるといわれる『にらみ』を團十郎さんが披露。客席までおりる獅子舞や、軽妙なひょっとこのお正月らしい舞の後に『にらみ』を披露すると、客席は高揚感とおめでたい雰囲気に包まれました。

■團十郎が『児雷也豪傑譚話』で初役、父娘共演も

夜の部では、代々受け継がれた團十郎家所縁の演目『児雷也豪傑譚話（じらいやごうけつものがたり）』で、團十郎さんは児雷也実は尾形弘行を初役で勤めました。

この演目では、娘のぼたんさんが草刈娘実は弘行妹深雪姫を勤め舞を披露したほか、主要な役柄が顔をそろえて暗闇で互いに探り合う『だんまり』など、歌舞伎ならではの醍醐味（だいごみ）と様式美を凝縮した世界観で観客を魅了しました。

■ぼたん＆新之助と親子3人共演

新歌舞伎十八番の内『春興鏡獅子（しゅんきょうかがみじし）』では、團十郎さんが小姓弥生後に獅子の精を、ぼたんさんと新之助さんが胡蝶の精を勤めました。

胡蝶の精は子役が勤めるのが通例のため、「二人の成長を考えると、最初で最後の胡蝶の精になるかもしれません」と語った團十郎さん。親子共演に拍手が響き渡り、クライマックスに團十郎さんによる獅子の精が豪快な毛振りを披露すると、会場の熱気も最高潮となりました。

新橋演舞場『初春大歌舞伎』は中村扇雀さん、中村雀右衛門さん、市川右團次さん、市川男女蔵さんらも出演し、27日まで行われる予定です。