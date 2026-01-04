俳優の仲野太賀（32）が主演を務める今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4日、15分拡大でスタート。放送前には物語の始まりの地である名古屋市にある愛知県芸術劇場大ホールで「大河ドラマ『豊臣兄弟！』グランドプレミア in 愛知・名古屋」が開催された。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野）以外にも幼なじみの娘・直を演じた白石聖、藤吉郎を演じる池松壮亮、秀吉の正妻・寧々（のちの北政所）役を演じる大河初出演の浜辺美波、豊臣兄弟の姉・ともを演じる宮澤エマ、前原瑞樹が豊臣兄弟の妹・あさひを演じる倉沢杏菜、豊臣兄弟の家族である母・なか役を演じる坂井真紀の7人がプレトークとアフタートークに登場するという、グランドプレミアの名にふさわしい豪華イベント。28倍もの倍率を潜り抜けた1400人の観客は、初回試写の前からキャスト陣の登壇に沸いた。

プレトークには愛知県知事の大村秀章氏、名古屋市長の広沢一郎氏 氏があいさつ。大村知事は「今年は9、10月にアジア大会・アジアパラ大会も愛知・名古屋で開催されます。『豊臣兄弟！』と合わせて、この1年、愛知・名古屋を大いに盛り上げていきたいと思います！」と意気込み。広沢市長は「今月中旬には大河ドラマ館…豊臣ミュージアムがオープンします。三英傑が食したという戦国時代の食事を再現した『戦国飯』や『名古屋メシ』をテーマにした展示、オリジナルグッズもございます。ぜひ足を運んでいただければと思います」と話した。

そしてプレトークに仲野ら豪華出演陣が登壇すると大ホールは割れんばかりの大歓声に包まれた。仲野は「ついにこの日が来ました。半年間、キャスト・スタッフが一丸となって撮影してきたものが皆さまに届くと思うと、ワクワクとドキドキでいっぱいです」で笑顔。池松も「この素晴らしいキャスト、スタッフ…そして会場の皆さまと初回を共有できて感謝しています。2026年、このドラマが皆さまの日々の楽しみになるよう頑張ります」と言葉に力を込めた。