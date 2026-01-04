¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡Û½é²óÊüÁ÷¤¬ÂçÈ¿¶Á¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡¡ÖÉ×ºÊ¤ÇÂç²Ï½Ð±é¡×DAIGOÅÐ¾ì¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â
¡¡£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤¬£´Æü¡¢Âè£±²óÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥ÞÂè£¶£µºîÌÜ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ë¡£Å·²¼Åý°ì¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Ë¤è¤ë²¼¹î¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£½é²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ã´Åö¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤Î¤¢¤ÀÌ¾¡Ö±î¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢±î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÇÊì¡¢»ÐËå¤é¤È¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂç²Ï¡Ë¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Â¼¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿ÌîÅð¤ËÍÄÆëÀ÷Ì¼¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿·»¡¦Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤À¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ë¸«À÷¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÈøÄ¥À¶¿Ü¤ÇÊ³Æ®Ãæ¤ÎÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤ò¡Ö¾®°ìÏº¡¢¤ªÁ°¤ò²¶¤Î²ÈÍè¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤ÈÍ¶¤¤½Ð¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷Á°¤«¤é£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¡ôË¿Ã·»Äï¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¡ÖË¿Ã·»Äï¡ªÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö£±Ç¯´Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤½é²ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë£Ä£Á£É£Ç£Ï¤âºØÆ£µÁÎ¶Ìò¤ÇÅÐ¾ì¡££²£°£²£³Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ë¤ÏºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö£Ä£Á£É£Ç£Ï½Ð¤ÆÍè¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤È£Ä£Á£É£Ç£Ï¡¢É×ºÊ¤ÇÂç²Ï½Ð±é¡×¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤£Ä£Á£É£Ç£Ï¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£