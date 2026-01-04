こういうのでいいんだよ！ USB-C×3、最大100Wのパワー系充電器
エレコムやるじゃん！
ノートPC、スマホ、タブレットと、複数のガジェットを使いこなしている僕らにとって高出力なUSB充電器は必需品。でも、高出力モデルになると、デカくて高いわけで…。とコスト面がネックになって、なかなかリニュれないのが難しいところですよね。
結果、なかなか荷物や充電環境の効率化が進まない…。でも！ それももう過去の話。見てください。
エレコムの充電器、100W対応モデルで4,392円と結構いい感じのお値段ですぜ！
単ポートで100W、分散させても70W出る頼れるパワー！
ポート構成は、USB-C×3。「もうUSB-Aは置いてきた」というスッパリと割り切ったのが勝負ポイント。でも、実際もうUSB-Cな時代ですから、このポート構成で困ることは少なそうですしね。
なお、出力は単ポートで最大100W、複数ポート利用時でもC1ポートは70W出るので、ノートPCへしっかりと給電できるパワー配分なのが個人的には好感触。デスク用充電器として理想的ではなかろうか？
えっ？ USB-Aもまだ欲しいって？
エレコム 充電器 100W 3ポート Type-C USB-A USB
4,490円
Amazonで見るPR
100円くらい高いけど、USB-Aが1ポート付いたモデルも選べます。さぁ、みなさんどっちを選ぶ？
