「ほぼ毎日同じバッグ」な40・50代へ！【ZARA】大人の洗練見え！「おすすめバッグ」

毎日同じバッグを使っているなら、この機会に新調してみては？ 大人女性に相応しいきちんと感や上品さを備えたバッグを探すなら【ZARA（ザラ）】が狙い目。今回は、一癖デザインが目を惹くハンドバッグと、異素材づかいがスタイリッシュなトートバッグを紹介します

きちんと感もシャレ感も両立するバッグ

【ZARA】「フラップ付きシティバッグ」\4,610（税込・セール価格）

大きめのフラップが印象的なシティバッグ。持つだけでコーデ全体が引き締まりそうな、ボルドーカラーとレザー調素材が素敵です。フラップに付いたマグネットボタンで開閉しやすく、インナーバッグ付きなのも嬉しいポイント。取り外し可能なショルダーストラップ付きで、通勤から休日のお出かけまで幅広く活躍しそうです。

洗練された大人のトートバッグ

【ZARA】「ファブリックショッパートートバッグ」\4,400（税込・セール価格）

高さ18 × 幅26 × マチ12.5cmの程よいサイズ感、ファブリック素材とレザー調素材の異素材づかいが魅力のトートバッグ。ゴールドカラーのメタルリングやステッチなど、細部までこだわりを感じられます。開口部を絞れるインナーバッグが付属されているので、中身が見えず防犯面でも安心です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M