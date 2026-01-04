大切な家族はどこへ

他国へ避難中

イラクに住む５人の子を持つお母さん。

安全と将来への希望を求めて、故郷であるイラクのモスルを離れる決心をしました。この旅には大切な家族である愛猫ももちろん一緒です。

猫ちゃんの名前は「クムクス」、トルコのヴァン県原産の白い被毛と青もしくは琥珀色の目を持つ美しいヴァン猫です。

離れ離れに

数日旅を続けた家族は、ギリシャのレスボス島に辿り着きました。そこで、家族が悲しみに襲われる出来事が起こります。

混乱と大きな音に驚いたクムクスが逃げてしまったのです。家族は愛猫の名前を呼びながら何時間も探し回りましたが、残念ながら、クムクスを見つけることができませんでした。

家族は、クムクスを諦めるという悲しい決断を余儀なくされ、新天地ノルウェーへの道を進めることになりました。

保護

ギリシャにひとり残されたクムクスは、路上をさまよっていました。

他の先輩野良猫たちから仲間はずれにされ、近づくと追いかけられ、ポツンとたたずむクムクス。その状況を想像すると胸が痛みます。

出典：https://www.youtube.com

しかし、その落ち着いた佇まいや野良猫にしては綺麗な外見がレスキュー活動のボランティアの目に留まりました。

「元は家猫だったのではないか、もしかすると難民のペットだったのかも」と察したスタッフはクムクスを保護し、綺麗に洗って、前途を祈り万能の神ゼウスにあやかって「ディアス」という新しい名前をプレゼントしました。

レスキューチームはディアスについてアラビア語と英語でSNSに投稿、「白いヴァン猫、難民ボートで到着」。

そして、「EUペットパスポート」を発行して飼い主を探しました。

出典：https://www.youtube.com

感動の再会

６週間後、奇跡が起こりました！ノルウェーで生活する家族がディアスについての投稿を目にし、クムクスに間違いないと確信したのです。

すぐにビデオ通話で連絡を取った家族、白猫を見た飼い主の子どもたちが「クムクス！」と叫ぶと、クムクスは懐かしい声のするスクリーンへと歩み寄りました。

この時のビデオは拡散され、人々に感動を与えました。

クムクスはギリシャからベルリンを経由してノルウェーに入り、無事に家族と再会！

出典：https://www.youtube.com

今は、大好きな飼い主さんのそばで安心して生活しています。

出典：https://www.youtube.com

まとめ

混乱の中、感動的な再会を果たしたクムクスのストーリーは、サバイバル、愛、希望の象徴として語られています。SNSの力を使い尽力して下さったレスキューチームの方々に感謝です。

クムクスの感動の軌跡はこちら

※こちらの記事は動画配信をしているYouTubeチャンネルより許可を得て掲載しております。

掲載YouTubeチャンネル：BazPaws