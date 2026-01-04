か、か、かんわいぃぃーーーーッ♡【3COINS】サイズ違いで欲しい！「ストックバッグ」

食品の保存やお出かけの際の小物入れとしても活躍する便利な「ストックバッグ」。【3COINS（スリーコインズ】ではSSからLサイズまでサイズの種類も幅広く、なによりもおしゃれなデザインが多いため、持っていると何かと役に立つアイテムです。今回は、サイズ違いで揃えたいおしゃれなストックバッグを紹介します。

明るく華やかなオレンジと水色の配色

鮮やかなオレンジ色と、オレンジ色を引き立てるように入った水色のバランスが可愛い「マチ付きストックバッグ：M」。今回のストックバッグは、底面に約3cmのマチが付いているため、見た目以上に入りそう。マチがあることで自立するため、冷蔵庫や冷凍庫に立てて収納するのにも向いています。

春を予感させるやわらかな色合い

パステルピンクとミントグリーンのやわらかな色合いが特徴の「マチ付きストックバッグ：L」。春を予感させるような可愛い色合いは、暖かくなってからピクニックに持って行くのにもぴったりです。公式サイトによると「約縦29 × 横27 × マチ3cm」と大きめサイズなので、旅行の荷物入れとしても役立ちます。

使い勝手よく、デザインもおしゃれな、【3COINS】の「ストックバッグ」。Mサイズは30枚入り、Lサイズは20枚入りでどちらも価格は\330（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる