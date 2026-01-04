２・５次元アイドルグループ「すとぷり」ころんが４日、さいたまスーパーアリーナでワンマンライブ「ころわん！―あけおめライブ２０２６―ｉｎさいたまスーパーアリーナ」を行った。

新春ムード漂うなか、突如隕石（いんせき）が地球に近づく演出で幕開け。メンバーカラーの青のペンライトで海のようになった会場に登場し「ようこそ、ころわんへ〜。お正月は何かしましたか？」と絶叫。オープニングからアクセル全開で「僕のワンマンライブに来てくれたということは、皆さんハッピーで寝正月にならずに新年いい形で仕事とか学校とかに行けるんじゃないかと。僕のことほめてくださいね」とリスナーを見つめた。

地元・埼玉での凱旋（がいせん）ライブ。グループとして１年前に同所でライブを行った際には、メンバー個人個人のワンマン公演開催を発表。その時から「たまアリでやりたい！お願いします」と懇願してきた。念願のステージが２日間３公演行われ「地元の埼玉でこうやって挑戦してワンマンライブできるというのは、去年土下座したかいがあった。広い大舞台で、なんなら地元で『あ、今日も（ライブ）やっているんだ』みたいな感じから、まさか自分がこんなところに１人で立てるとは思っていなかった。皆さんのおかげです。ありがとうございます」と感謝。

ステージを動き回り、カートではスタンド席のファンの近くまで接近。ペンライト、うちわなどグッズを身にまとうリスナーを目に焼き付け「絶景をありがとうございます」と笑顔。「成長した自分が少しでも見せられたらなと思って練習した。昨日も良かったけど昨日よりちょっとパフォーマンス磨けたかなって感じがする」と自信も口にし、「最後の公演とかちょっと調子乗りすぎてもう一本手が生えちゃうかもしれない」とおどけた。

ライブではこれまで発売してきた２枚のフルアルバム曲を中心に、歌い手のＡｄｏの大ヒット曲「唱」、親交のあるＹｏｕｔｕｂｅｒ「スカイピース」☆イニ☆、シンガー・ソングライターの宮川大聖との楽曲を含めて２４曲を歌唱。グッズの宣伝ではテレビショッピングのナビゲーターさながらの口調で「ころんショッピング」を開催した。

４日の昼公演では「私の気持ち」を作詞したメンバーのるぅとが登場。その前にはころんの実母・ころんママがウクレレを持って登場し、映画の制作総指揮経験のあるメンバー・ジェルがＭＶを作ったことを知らされ「ライブは中止です」とパニック。一方で場内は大盛り上がりだった。