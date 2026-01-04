【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】日本代表 2−5 アメリカ代表（日本時間1月4日／トライデントアリーナ）

【映像】「時間切れシュート」がゴール判定された一部始終

日本時間1月4日、「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」が開幕。日本代表は初戦でアメリカ代表と対戦すると、“誤審疑惑”の幕切れにファンたちが困惑した。

「キングス・リーグ」とは、元FCバルセロナのジェラール・ピケが主催する新時代の7人制サッカー大会。従来のサッカーとは異なり、試合時間が合計36分＋α、サイコロで出場人数が決まる、得点が倍になるカードなど、ビデオゲームのようなエンターテインメント性が最大の特色だ。

そんな7人制サッカーのW杯に日本代表の「プレジデント（会長／オーナー）」として挑むのが、登録者数120万人超、最高同時接続数約50万人を誇る日本一のゲーム配信者・加藤純一だ。過去3大会は全てグループステージ敗退を喫しており、4大会目となる今回は初の予選突破を目指している。

初戦のアメリカ戦では序盤から失点を重ねて、0ー4とされた。しかし重信圭佑のゴールに加え、加藤のプレジデント・ペナルティが成功して2点差に。さらにシークレットカードで4分間は得点が2倍となる『ダブルゴール』を発動させるなど勝負を仕掛ける。

しかし、このチャンスを活かせないまま試合は36分を経過し、『マッチボール・フェーズ』に移行。リードしているアメリカが1点を決めるか、追いかける日本がアメリカを逆転するまで続き、1分経過するごとに徐々に人数が減っていくルールだ。

解説・柿谷氏も「嘘？えっ？嘘？」と困惑

そして、3対3で迎えた40分、アメリカがGKをFP（フィールドプレーヤー）に代えてFP3人で攻めてくるのに対して、日本はGK1とFP2人の形で対応。粘り強い守備を見せて、シュートクロックの10秒を守り切った。その直後、アメリカのガブリエル・コスタのシュートがゴールネットを揺らしたが、解説を務めた柿谷曜一朗氏（元日本代表FW）は「よく守った。大丈夫、大丈夫」とコメントしたように誰もがノーゴールだと思っていた。

しかし、コート上ではアメリカの選手たちがセレブレーションで大喜び。この様子に実況の辻歩氏も「ゴールが認められました？10カウントが入っていたように思いますが」と困惑。結局、ゴールは認められ、日本は初戦で黒星を喫した。まさかの幕切れに柿谷氏は「嘘？えっ？嘘？」と驚きを隠せない様子だった。

同じくABEMAのコメント欄も「こんなの誤審やろ…」「何これ？」「どう見ても時間切れ」「破綻しとるやん」「いやカウント終わってたやろ」「何？そんなことあるか？」「理解できんって」「シュート打ったけど、そもそも10カウントの後やったやん」「色々ルール作るならわかりやすくしてくれ」「ラグってたってこと？」など納得がいかないファンたちが多くのコメントを残している。

悔しい敗戦を喫した日本代表は次節、レジェンドFWのセルヒオ・アグエロ率いるアルゼンチン代表と対戦。日本時間1月8日早朝7時のキックオフ予定だ。

（ABEMA／キングスW杯）

