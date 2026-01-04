『魔女の旅々』新作劇場版アニメ制作決定 映像公開でTV放送から5年ぶり新作
アニメ『魔女の旅々』の新作劇場版アニメーションが制作されることが決定した。ABEMAで4日に配信された特別番組『GA FES 2026 〜GA 20TH ANNIVERSARY〜』にて発表された。
【動画】イレイナさんの新規ボイス！公開された『魔女の旅々』新作映像
昨年2025年10月2日に2020年のテレビアニメ放送から5周年を迎え、さらに今年2026年は原作小説10周年を記念して、ファンからの声援も受け「新作劇場版アニメーション」の制作が決定した。
あわせてイレイナ役・本渡楓の新録ボイスでお届けする特報映像が公開。灰の魔女・イレイナは、劇場でどのような物語を紡ぐのか…詳細は後日発表される。
『魔女の旅々』は、2014年に白石定規氏が自費出版した同名小説が原作で、魔法が存在する中世に似た世界を舞台に、その世界で旅する魔女イレイナが、さまざまな場所や人と触れ合う物語。テレビアニメが2020年10月〜12月に放送されていた。
■原作：白石定規
僕のXに載せてるメールアドレスやリプライで「いつになったら続編やるんですか？」と問い合わせいただいた皆さん。『魔女の旅々』、続編やります。これでもう、問い合わせの必要はありません！しかも映画ですって！ 映画！水面下で色々な大人の人たちと共に着実に進行していた映画化のお話が、ようやくこうして皆さんにお届けできるようになったことを何より嬉しく思います。
ここまで来ることができたのはひとえに様々な方々の協力あってのこと。感謝したい人が多すぎて僕はもうどこに足を向けて眠ればいいのかわかりません。何はともあれ、著者としても、魔女の旅々アニメのファンの一人としても、楽しみです！
■キャラクター原案：あずーる
まさか劇場のスクリーンでイレイナさんの旅路を拝める日が来るとは思っていませんでした。感無量です…！！アニメーションに携わってくださったスタッフさんと、ここまで応援してくださった皆さんに、心よりの感謝を申し上げます。
【動画】イレイナさんの新規ボイス！公開された『魔女の旅々』新作映像
昨年2025年10月2日に2020年のテレビアニメ放送から5周年を迎え、さらに今年2026年は原作小説10周年を記念して、ファンからの声援も受け「新作劇場版アニメーション」の制作が決定した。
『魔女の旅々』は、2014年に白石定規氏が自費出版した同名小説が原作で、魔法が存在する中世に似た世界を舞台に、その世界で旅する魔女イレイナが、さまざまな場所や人と触れ合う物語。テレビアニメが2020年10月〜12月に放送されていた。
■原作：白石定規
僕のXに載せてるメールアドレスやリプライで「いつになったら続編やるんですか？」と問い合わせいただいた皆さん。『魔女の旅々』、続編やります。これでもう、問い合わせの必要はありません！しかも映画ですって！ 映画！水面下で色々な大人の人たちと共に着実に進行していた映画化のお話が、ようやくこうして皆さんにお届けできるようになったことを何より嬉しく思います。
ここまで来ることができたのはひとえに様々な方々の協力あってのこと。感謝したい人が多すぎて僕はもうどこに足を向けて眠ればいいのかわかりません。何はともあれ、著者としても、魔女の旅々アニメのファンの一人としても、楽しみです！
■キャラクター原案：あずーる
まさか劇場のスクリーンでイレイナさんの旅路を拝める日が来るとは思っていませんでした。感無量です…！！アニメーションに携わってくださったスタッフさんと、ここまで応援してくださった皆さんに、心よりの感謝を申し上げます。