【ゾッとする物語】校門で待ち伏せ？前の学校の男子生徒がストーカー化し、執着が最も過激にエスカレートしたとき【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
未婚のまま亡くなった人が寂しくないよう、死後に結婚を遂げさせる「死後婚」。東北地方、主に山形で江戸時代から続く「ムカサリ絵馬」という風習には、決して破ってはいけない掟がある。その禁忌に触れるホラー漫画『鬼の居る間にわたしたちは』を描く三ノ輪ブン子さん(@minowabunko)に、本作の背景にある恐怖の真相を聞いた。
■生きている人を描けば「あの世」へ
主人公の女子高生・螢(ほたる)は怪異が見える体質だ。転校してきたあざみの肩に憑く凶悪な怪異をきっかけに二人は仲良くなるが、平穏な日々は長く続かない。あざみに異常な執着を見せる前の学校の男子生徒がストーカー化し、その行動は徐々にエスカレートしていく。「生霊になられたら困る」と螢が心配したとき、物語はムカサリ絵馬を巡る戦慄の展開へと進む。
ムカサリ絵馬の掟、それは亡くなった人の相手に「生きている人」の姿を描いてはいけないということ。もし実在の人を新郎や新婦として描いて奉納してしまえば、その人はあの世に連れていかれてしまうという言い伝えがある。男子生徒の狂気的な執着が、最も恐ろしい形で掟を破るとき、逃れられない呪いが動き出すのだ。
■生と死の境界が溶け合う「恐怖」のこだわり
著者の三ノ輪さんは、フランスの漫画アプリでの掲載を機に、日本らしいホラーとしてこの風習を選んだ。「死者と生者を対等に扱うのが日本らしい」と語る一方で、フランスは死者との結婚が法的に認められている国であるという意外な事実も明かしてくれた。
物語のなかで最もゾッとするのは、新郎姿の男子生徒がうっすらと目を開けるシーンだ。三ノ輪さんは「なぜ目が開いたのかに明確な答えはないが、生きていて死んでいるのかわからない、あいまいな世界を描きたかった」と語る。死んだからといって、その思いまでもが死ぬわけではない。この世とあの世の境目が混じり合う瞬間に、読者は言葉を失うだろう。実在する風習の重みを感じるとき、あざみが辿る運命の危うさが、いっそう際立つ。
取材協力：三ノ輪ブン子(@minowabunko)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。
未婚のまま亡くなった人が寂しくないよう、死後に結婚を遂げさせる「死後婚」。東北地方、主に山形で江戸時代から続く「ムカサリ絵馬」という風習には、決して破ってはいけない掟がある。その禁忌に触れるホラー漫画『鬼の居る間にわたしたちは』を描く三ノ輪ブン子さん(@minowabunko)に、本作の背景にある恐怖の真相を聞いた。
■生きている人を描けば「あの世」へ
主人公の女子高生・螢(ほたる)は怪異が見える体質だ。転校してきたあざみの肩に憑く凶悪な怪異をきっかけに二人は仲良くなるが、平穏な日々は長く続かない。あざみに異常な執着を見せる前の学校の男子生徒がストーカー化し、その行動は徐々にエスカレートしていく。「生霊になられたら困る」と螢が心配したとき、物語はムカサリ絵馬を巡る戦慄の展開へと進む。
ムカサリ絵馬の掟、それは亡くなった人の相手に「生きている人」の姿を描いてはいけないということ。もし実在の人を新郎や新婦として描いて奉納してしまえば、その人はあの世に連れていかれてしまうという言い伝えがある。男子生徒の狂気的な執着が、最も恐ろしい形で掟を破るとき、逃れられない呪いが動き出すのだ。
■生と死の境界が溶け合う「恐怖」のこだわり
著者の三ノ輪さんは、フランスの漫画アプリでの掲載を機に、日本らしいホラーとしてこの風習を選んだ。「死者と生者を対等に扱うのが日本らしい」と語る一方で、フランスは死者との結婚が法的に認められている国であるという意外な事実も明かしてくれた。
物語のなかで最もゾッとするのは、新郎姿の男子生徒がうっすらと目を開けるシーンだ。三ノ輪さんは「なぜ目が開いたのかに明確な答えはないが、生きていて死んでいるのかわからない、あいまいな世界を描きたかった」と語る。死んだからといって、その思いまでもが死ぬわけではない。この世とあの世の境目が混じり合う瞬間に、読者は言葉を失うだろう。実在する風習の重みを感じるとき、あざみが辿る運命の危うさが、いっそう際立つ。
取材協力：三ノ輪ブン子(@minowabunko)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。