素材や製法にこだわったお土産が多いのも福井県の魅力。地元の誇りが詰まった一品が多いのも特徴です。

All About ニュース編集部は12月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「帰省時の手土産にしたい福井県のお土産」ランキングを紹介します！

2位：から揚げせんべい（越前海鮮倶楽部）／48票

2位にランクインしたのは、「から揚げせんべい」です。たこやいかなどの新鮮な海の幸をギュッと閉じ込めた海鮮せんべい。秘伝のタレに漬けて挟み焼きしています。

看板商品のシリーズは、一味の辛さがアクセントのいいだこと、噛むと香ばしさがあふれるいかげその2種類。甘塩だれのバリエーションもあり、おやつやおつまみにぴったりです。

回答者からは「驚くほど美味しい！」（50代男性／愛知県）、「福井ならではの手土産だから」（30代男性／群馬県）、「個包装で配りやすいこと。嫌いな人が少なそうだから」（30代女性／福岡県）といったコメントが寄せられています。

1位：羽二重餅（村中甘泉堂）／65票

1位にランクインしたのは、村中甘泉堂の「羽二重餅」です。100％福井米のこだわりを持つ創業1910年の老舗。米・水飴・砂糖というシンプルな材料で作られており、絹のような滑らかな食感が楽しめます。

梅やいちごなど季節に合わせた素材を使ったものや、どら焼きと組み合わせた羽二重餅も人気。ちなみに羽二重餅は、福井名産の絹織物「羽二重」をほうふつさせる名産品を作るべく、福井の複数の菓子屋で考案されたそうです。

回答コメントでは「福井土産の定番だからです」（50代男性／兵庫県）、「正月は餅を食べたいから」（40代女性／埼玉県）、「とろける触感が大好きで、みんなで食べやすいから」（30代女性／栃木県）などの声が集まりました。

