【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 共通する3文字は何？ おなじみの地名もヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、自分自身のステップアップに関連する力強い言葉がそろいました。言葉の「頭」にも「最後」にも、凛とした響きの3文字が隠れています。日常のニュースや生活シーンを思い浮かべながら挑戦してください。
□□□せん
せい□□□
□□□ふ
ぶん□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ちょう」を入れると、次のようになります。
ちょうせん（挑戦）
せいちょう（成長・整腸）
ちょうふ（調布・貼付）
ぶんちょう（文鳥）
「挑（ちょう）」や「長（ちょう）」、そして地名に使われる「調（ちょう）」など、一文字で多様な意味を持つ漢字が共通のキーワードでした。「成長（せいちょう）」や「挑戦（ちょうせん）」といった前向きな言葉の中に、かわいらしい「文鳥（ぶんちょう）」が混ざっているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)
