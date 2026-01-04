「神対応！」ダルビッシュ有、娘＆息子と消防署見学へ！ 「パパの顔のダルさんもまた良い」
サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有選手は1月2日、自身のXを更新。娘、息子と3人で麻布消防署へ行ったことを明かしました。
【写真】ダルビッシュ有、息子と消防車に乗る
集合写真では、真ん中の消防職員が投球サインのようなポーズをしており、ダルビッシュ選手も「写真中央の方がカーブのサインを出していることに後々気づき笑ってしまいました笑」とコメントしています。
この投稿に、「消防署にいきなりダルビッシュ来たらビビるだろうなぁ」「いい人達やなあ」「神対応！」「対応が流石ですね」「消防署の方々って子供達に優しいんですよね」「この集合写真でとっさに球種のサイン出せる真ん中の方、面白すぎるやろ…」といった声が寄せられました。
(文:モリタアヤリ)
「対応が流石ですね」ダルビッシュ選手は、「車が大好きな末っ子が消防車を見たいと言うので前日から約束し、大晦日の早朝に娘と3人で麻布消防署へ」とつづり、消防職員との集合ショットを公開。「見れたらラッキーだなぐらいで向かい、着いたらたまたま職員の方が外にいて『特別に乗ってもいいですよ』とまさかの展開に。末っ子は興奮しすぎて拒否の姿勢に転じましたがなんとか乗せて記念撮影」と、消防車に乗ったことを明かしました。
「パパが1番嬉しそう」同日には、「パパが1番嬉しそう」とつづり、息子と2人で消防車に乗った写真を公開。満面の笑みのダルビッシュ選手の姿に、「パパの顔のダルさんもまた良い」「背が高すぎて消防車が小さいとか凄すぎる」「末っ子ちゃんいい思い出になりましたね」などのコメントが集まっています。
