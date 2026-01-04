Image: shutterstock

新年明けて、今年の抱負に「ランニングを始める」と心に誓った方も多いのでは？ いま何回目かのランニングブームですが、楽しみ方もいろいろあったり、コミュニティやランステ（着替える場所）なんかも増えているので、環境もかなり整ってきています。

とはいえ、継続できるかは自分次第。モチベーションのキープには、ランニング時のプロダクトを吟味して、気に入ったものを身につけるのもコツのひとつ。そこで個人的にお気に入りのプロダクトをまとめましたので、参考にしてみて。

Enjoy the run, your way.

軽いは正義。わずか36gを誇る「SUUNTO RUN」

Photo: ハナサキ

ランナー界隈はほとんどがガーミンユーザーですが、ぼくはずっとSUUNTOを愛用しています。「SUUNTO RUN」（税込36,850円 ※2025年12月末現在での公式サイトセール価格）のお気に入りは、何よりもその軽さです。着けている感覚はほぼゼロ。これは大袈裟でもなんでもなく、本当にそう。

加えて以前使用していたSUUNTO 9 Peak（現在は生産終了）と比較して、画面の大きさと輝度が別格だったので、買い替えを決意。正直言って、タイムが計測できて、ある程度のデータが取れたらそれでOKなんですが、もうひとつそそる点は、フィンランド発のブランドというところで、主張が強すぎないデザインも魅力です。

詳しくはこちらの記事でも紹介しています。↓

わずか36gで、仮想“鬼ごっこ”もできる。SUUNTO RUNの凄みとおもしろさ

SUUNTO RUN 36,850円

気付いたらいつも履いていた「ナイキボメロプラス」

Photo: ハナサキ

練習とレースとでランニングシューズを履き分けています。で、ふと気付いたら日々のランニングでいつも履いていたのが「ナイキボメロプラス」（税込22,000円）でした。

ご縁があってご提供いただいたのですが、足入れした瞬間にこれはなんかおもしろそうだ、というのが第一印象。実際に走ってみてもそのイメージ通り。弾むような感じがいちばんの特徴かもしれません。ちょうどいいバウンス感によって、体が重い日でも、スイスイと進んでくれる相棒として支えてくれています。

たとえばちょっとスピードを出したい時も、ジョグでの調整もいろんな練習にきちんと対応してくれるシューズですが、その秘密は横から見える「zoomX」フォームがミッドソール全面に入っているからこそ。レース系のシューズにも採用されているzoomXフォームによってスピードをあげても心地良い走りをサポート。さらに、Air Zoomユニットを組み合わせたことで、快適なクッショニングも確保しました。

目的や気分によってこれ1足であらゆるランニングに対応してくれるのは、お財布にもありがたいはずです。

収納力バツグンのTHE NORTH FACE「ショートパンツ」

Image: THE NORTH FACE

THE NORTH FACEのショートパンツ「エンデュリスレーシングショーツ」（税込12,100円）はとにかく収納力が高く、長年愛用しています。あまりにも気に入ってしまい、色違いで複数枚揃えています。

気に入っている理由はウエスト周りをグルッと一周するかたちで6つに分けられたストレッチポケットを装備。スマホや自宅の鍵、レース時はジェルも収納できるし、何よりも走っている時に揺れないのがありがたいんです。

ちなみに、同じポケットを装備したスパッツもあります。

[ザ・ノース・フェイス] ショートパンツ Enduris Racing Short 8,478円

（ほぼ）人とかぶらないcharbonの「キャップ」

Image: charbon

帽子は被ったり被らなかったりですが、ふとつは持っておくと安心です。特に日差しが強い時なんかは活躍します。いろんな帽子を着用してきましたが、個人的には軽さ、頭のサイズにアジャストできる仕様、そしてツバが短めでできることなら跳ね上げタイプがベストだと気づきました。

軽さは言うまでもありませんが、フリーサイズでも伸縮性のある素材よりはドローコードで自分の好みにアジャストできるタイプが心地よいです。また、ツバが跳ね上げられると、ランニングコーデのバリエーションとしても幅が広がります。

charbonは質が良い素材で、スタイリッシュなデザインに定評があります。メガスポーツブランドとは一線を画しているので、そういう意味でも人と被ることもそうそうありません。

ちなみに、ロゴとドローコードはリフレクターになっているので、夜道の安全にも一役買ってくれます。

首元の防寒で寒い日も快適。NIKEの「ネックウォーマー」

Image: Amazon

寒い日のランニングコーデは少しでも防寒を考慮すべき。ウエア自体もさることながら、首まわりがあったかいとそれだけで寒さが和らぎます。

そこで愛用中なのはナイキのネックウォーマー（税込1,953円）。気持ちいい肌触りだし、走っていると徐々に体が温まるので、このくらいの素材感がちょうどいいんです。速乾性があるから汗をかいても快適。たとえばフリース素材なんかは途中で外したくなるので、避けた方がいいかと。

また、より寒いときには、長さを活かして伸ばせば鼻や耳も隠れます。洗濯してもすぐに乾くのも冬にはありがたいです。

NIKE ナイキ ランニングラップ 2.0 1,953円

ランナー御用達ブランドgoodrの「サングラス」

Image: goodr

この時代に5,000円アンダーで買えるサングラス（税込4,950円）は、なかなか珍しい。フレームの形状はいろんなタイプがありますが、個人的に好みなのはこの丸型タイプ。

低価格でありながらもUV400の偏光レンズを採用しています。購入するとマイクロファイバーのポーチも付属。ランナー界隈では愛用者も多いんですが、色や形のバリエーションが多いのが好印象です。

ランニングだけではなく、普段使いもできるデザインなので重宝するはず。とにかく低価格なので気軽に試しに1本買ってみては？

[goodr]サングラス CIRCLE-Gシリーズ 4,950円

安心の生涯保証付き。Feeturesの「ソックス」一択

Image: feetures

ソックスこそ、好みがありそうですが、ある時から少し丈が長いソックスを選んで履いています。

Feeturesは少し厚めの生地感で足にしっかりとフィットすることによって、マメができるのを回避。確かに別のソックスを愛用していた時はマメができることがあったんですが、feeturesのソックスにしてからは一度もありません（個人の感想です）。

何よりうれしいのは、生涯保証。履いていくうちに劣化していきますが、たとえば穴が開いたとかであれば無償で交換してくれます。といっても何年も履いていますが、そのくらいの頑丈さに自信を持っている表れなのでしょう。

カラバリや柄、丈も多いので結構迷いますが、シューズやウエアとの色合わせを考えると、その迷いもまた一興です。

外音が聞こえて最高の音質。shokzのイヤホン

Image: Amazon

ランニングに音楽は欠かせません。好きな音楽を聴きながら大好きなランニングができるのは、まさに至福。だからこそ、イヤホンには拘りたいんですが、なかなかこれ！というのが見つけられませんでした。

昨今は耳を塞がないタイプがかなり増えてきましたが、ある種そのトレンドに乗って使ってみたのがshokzのイヤホン「OPENDOTS ONE」です。

プロランナーの大迫 傑選手がアンバサダーに起用されたことで、ランナーにも一気に認知が広がったブランドですが、とにかく音質が最高です。ほかのオープンイヤー型のイヤホンと比べても別格と感じました。

それもそのはず。16mm相当のデュアルドライバーシステムを採用。さらにスピーカーはShokz独自の「Bassphere」テクノロジーにより強化。加えて「OpenBass 2.0」技術と連携することで、オープンイヤー型にも関わらず力強く深みのある低音から繊細な高音まで存分に聴き応えがあります。

何度聴いても、いつもライブ会場にいるような臨場感を味わえるので、ランニング以外でも愛用中です。

Shokz OpenDots ONE 27,880円

気分が乗らないと走っていてもただ苦痛なだけ。であれば、プロダクトにモチベーションを委ねたっていいんです。ぜひお気に入りのプロダクトをひとつでも増やして、楽しいランニングライフを！