【2027年卒就活生】企業選びで重視すること...3位「社風や社員の魅力」、2位「企業の安定性」、1位は？

学情は、2027年3月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に、企業や仕事を選ぶときの価値観・判断基準として重視する「就活の軸」について、インターネットアンケートを実施。2025年12月15日にその結果を発表した。

重視する「就活の軸」...最多は「ワーク・ライフ・バランスを重視」

調査では、企業や仕事を選ぶときの価値観・判断基準としてもっとも重視する「就活の軸」に近いものを選択肢からひとつ選んでもらった。その結果、最多は「ワーク・ライフ・バランスを重視」で32.2%。次いで、「人や社会の役に立つ仕事」18.1%、「学んできたことや自分の強みを生かせる」16.8％、「自分が成長できる環境」13.4%が続いた。「地元で地域に貢献」と「給与などの待遇」は、いずれも7.4%にとどまった。

回答者からは、「生活のために働くから仕事中心になり過ぎたくない」、「ワーク・ライフ・バランスが整っていれば、自分の能力を最大限活かして成長できると思う」、「家庭や趣味を大切にしたい」、「誰かのためになりたい」、「大学で学んだことに意味をもたせたい」といった声が上がったという。

また、自分の「就活の軸」を実現するために企業選びで重視すること（複数回答可）を聞いた。その結果、多い順に、「勤務時間や休日など働きやすさ」55.0%、「企業の安定性」53.0%、「社風や社員の魅力」38.3%、「給与の高さ」28.2%、「転勤がない企業」26.2%が続いた。

回答者からは、「給料よりワーク・ライフ・バランスを重視」、「生活に直結する給与、休日、未来を見据えた安定性」、「将来家庭を持っても長く働ける企業が良い」、「社会に貢献するにはまず自分の仕事とプライベートのバランスが重要」などの声が上がったという。

調査は2025年11月11日〜26日、スカウト型就職サイト「Ｒｅ就活キャンパス」へのサイト来訪者を対象とした。有効回答数は149件。