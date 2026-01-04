Ï·ÊÞ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥¦¥£¥¹¥­¡¼¥¢¥´¡¼¥´¡¼¡×¤ÎÁ°¤Ç¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥Ð¥Æ¥£¥ª(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àmichaelangelobatioofficial¤è¤ê)

¡¡±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª2026Ç¯¤Ï¥á¥¿¥ë¤ÎÇ¯¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥¦¥£¥¹¥­¡¼¡¦¥¢¡¦¥´¡¼¥´¡¼¡×¤ÎÁ°¤Ç¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥Ð¥Æ¥£¥ª(69)¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2026Ç¯¤Ï¤­¤Ã¤ÈÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¡Ö°ÎÂç¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤À¤Í¡×¡ÖMAB¡ª¤¢¤Ê¤¿¤³¤½¤¬ÅÁÀâ¡×¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥íÀèÀ¸¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥í¥é¥Ã¥·¥å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ì¤ÊÄ¶¹âÂ®±éÁÕ¤ä¡¢¥Í¥Ã¥¯¤¬2ËÜ¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¤Ç¤Î±éÁÕ¤Ê¤É¸ÄÀ­Åª¤ÇÆÈÁÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥íÀèÀ¸¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥®¥¿¡¼ÀìÌç»ï¡ÖGuitar One Magazine¡×¤ÇÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÎÂ®ÃÆ¤­¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£