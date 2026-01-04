DAIGO¡¡¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª¡ªÂç²Ï½Ð±é¥ª¥ÕS¤ÇÊó¹ð¡¡¼ç±éÇÐÍ¥¤Èµ®½Å¤Ê¥»¥Ã¥ÈÎ¢2S¤â
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆüÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡DAIGO¤Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ªÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢À¼½Ð¤¹¤ÈDAIGO¡¢°Õ³°¤È¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°áÁõ»Ñ¤Ç¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥º¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖºØÆ£µÁÎ¶¤È¤·¤Æ¤ÎÂç²Ï¤Ï¤â¤¦½ÐÈÖ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¡ª¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤È¤â¥Ñ¥Á¥ê¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÃçÌî¤È¤Î¥»¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡DAIGO¤ÏÈþÇ»¤ÎÀï¹ñÉð¾¡¦ºØÆ£µÁÎ¶Ìò¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂç²Ï½é½Ð±é¡£ÅÐ¾ì¤ï¤º¤«2¥·¡¼¥ó¡¢Ìó30ÉÃ¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖDAIGO¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¡¡Á´¤¯µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê(¾Ð)¡×¡ÖºÇ½é¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÆ£µÁÎ¶DAIGO¡©¡ª¡©¡©¡×¡ÖÀ¼¤¬DAIGO¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¸¡º÷¤·¤¿¤ïwww¡×¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¡£