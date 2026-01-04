俳優の岩城滉一（74）が、4日放送のテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅 新春3時間SP」（後6・04）に出演し、今は亡き昭和の名優とのエピソードを披露した。

新春特番で、大ベテランの俳優、タレントたちと開運ロケへ。内藤剛志、高田純次らと都内を貸し切り路線バスで巡った。

移動の車内では、名優たちとのエピソードで盛り上がった。岩城は高橋英樹の名を挙げ、「俺は映画とかそういうので憧れないタイプだけど、そこらへんの人（日活俳優）は特別なんじゃないかな」と打ち明けた。

フリーアナウンサー徳光和夫からは「高倉健さんはお会いしたことはあるんですか？」と問われた。岩城は「僕は（高倉さんが主演した）『四十七人の刺客』というのをやっているし、まあ、意外と」と返答した。

高倉さんには怒られた思い出があると明かした。それは、岩城の愛車にまつわる話だという。「“岩城、お前、いいよな。ハーレー、気持ちいいだろう？”、“はい、最高ですよ。健さんも乗られたらいいのに。健さんが乗ったら、ハーレー界のやつみんな、ハーレー乗ってないやつでもみんなハーレー買いますよ。素晴らしいですよ”って」。ところが、その言葉が高倉さんを刺激してしまったようだった。

「（高倉さんの）マネジャーから、“岩城君さ、うちの高倉に変なこと吹き込まないでよ”って、俺えらい怒られちゃって」。しかし、それで引き下がらなかったのが岩城。「“そんな心配だったら、（高倉さんの）首に首輪付けてつないでおけ！”って」と、マネジャーに伝えたという。

ところが、そのやりとりが、最終的には高倉さんの耳にも入ることに。「“お前、俺のことを犬みたいに言ったらしいじゃねえか？”って、えらい怒られたけど」と笑わせていた。