¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤¬£´¶¯¿Ê½Ð¡¡£Í£ÆÅçÃ«µÁ¿Ê¤ÎÈ¿¹üº²¡ÖºÇ¼åÀ¤Âå¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡×
à»Ë¾åºÇ¼åÀ¤Âåá¤¬ÄºÅÀ¤Ø¡½¡½¡£Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡¡Ê£´Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¡Ë¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ë£²¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾£²£±Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±£²£¶Ê¬¤Ë£Æ£×¶â»ÒÎ°µ×¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤ËÆ±£³£´Ê¬¡¢£Ä£Æ¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¥µ¥¤¥â¥óÍ§¤Î£²ÅÀÌÜ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£½àÍ¥¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿ºòÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç£¹²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡££²£°£°£·Ç¯Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤Ï£³²ó¡£Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤â£±£¶²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢£²²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÅÁÅý¹»¤À¡£ÎòÂå£Ï£Â¤È¤·¤Æ¼¯Åç¤Î£Ä£Æ´ØÀî°êËü¡¢£Æ£ÃÅìµþ¤Î£Í£Æ¾®Àô·Ä¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½ºß¤Î£³Ç¯À¸¤Ï¡¢£±Ç¯»þ¤Î´ØÅì¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç£²Éô¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Çà»Ë¾åºÇ¼åÀ¤Âåá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î£Í£ÆÅçÃ«µÁ¿Ê¤ÏÅö»þ¤ò¡Ö¤â¤¦Á´Á³¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¤Î¤È¡¢´°À®ÅÙ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¼åÀ¤Âå¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ø¤³¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢È¿¹ü¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¤ÎÎ®·Ð¤Î»Ñ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¶òÄ¾¤ËÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²áµî¤«¤é¿Ê²½¤ò¸«¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢½à·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊµîÇ¯¤Î¹ñÎ©¤«¤é¡Ë¤¦¤ì¤·ÎÞ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£