お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」が２９日までに更新され、元「ＡＮＺＥＮ漫才」のあらぽんが出演。現在の生活について赤裸々に語った。

あらぽんが手にもっている鮮やかな色のひょうたんについて「これ今すごいんでしょ？ひょうたん界で」と触れると「結構いろんなところで芽が出始めて」と話し始めたあらぽん。「基本はアートだから個展をやったり。基本的には自分で育てたやつをアートにして、みたいな。個展ってそんなにいっぱいできないから、今はワークショップとかやってる、子どもたちと一緒に」と説明し、続けて「全日本愛瓢会っていうひょうたん会の理事なんですよ。２か月で理事になったの」と明かした。これに対し金ちゃんは「えー！」と驚きの声をあげた。

カナダで個展を開く際、クラウドファンディングに失敗し１００万円ほどの損失が出てしまったという。しかし、カナダのマーケットで作品を販売し５０万円以上の売り上げをあげたことも話し、鬼越の二人を驚かせた。

また、大きな１３万円の作品も昨年は完売したことも明かし、「凄いことになるんじゃない？今の状態で５０万くらい売れちゃうってことは」と問われると「いやでもね、今は芸能の仕事がないから生活がマジでギリギリ。今、超ターニングポイントだと思う。解散してから月収が１４０円の時もあって、今も更新しちゃってんだけど」と告白。１４０円の内容について問われると「ＬＩＮＥスタンプ。コンビの時のをいまだに買ってくれる人がいる」と明かしていた。

みやぞんと組んでいたお笑いコンビ「ＡＮＺＥＮ漫才」は２０２４年に解散した。