¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¤¬Ìó£²£¶Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÄ¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¤È¤Ê¤ë£´Ëü£¶£¹£±£³¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤ò¥¨¡¼¥¹·ó¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãª¶¶¹°»ê¤¬¡¢¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£¸¡á£Á£Å£×¡Ë¤È¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç·ãÆÍ¡££³£°Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë·ãÆ®¤ÎËö¡¢ÇÔËÌ¤·¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸¤Ë´°Áö¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊÆ£Á£Å£×¤Î¥±¥Ë¡¼¡¦¥ª¥á¥¬¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢ÈÓÉú¹¬ÂÀ¡¢¼ÆÅÄ¾¡Íê¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãª¶¶¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤ÈÉðÆ£·É»Ê¤âÅÐ¾ì¡£²ÖÂ«¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤ÈÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯£µ·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ÆâÆ£¤¬·ý¤òÆÍ¤¤¢¤²¤ë¤È¡¢Ãª¶¶¤â·ý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡±ï¿¼¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤ÈºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿Ãª¶¶¤Ï¡ÖËÍ¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÌ´¸«¤¿Ä¶Ëþ°÷¤¬¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¡¢ËÍ¤Ï°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿£´Ëü£¶£¹£±£³¿Í¤Î´ÑµÒ¤«¤éÂç¡ÖÃª¶¶¥³¡¼¥ë¡×¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤ÙºÇ¸å¤Î¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë°úÂà¤Î£±£°¥«¥¦¥ó¥È¥´¥ó¥°¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¤È¡¢¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç²ñ¾ì¤ò°ì¼þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤À¤±ËÍ¤ÎÃæ¤Ç³Î¿®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££²£¶Ç¯´Ö¡¢ºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´Ç³¾Æ¡¢¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÄ¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥È¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£