◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）観衆４万６９１３（超満員札止め）

新日本プロレスの棚橋弘至（４９）がＡＥＷのオカダ・カズチカとの引退試合に敗れ、２６年に及ぶレスラー人生に終止符を打った。今後は新日本プロレス社長に専念し、プロレス界を牽引する。

ラストマッチは３３分０３秒の激闘。オカダのレインメーカーに沈んだ棚橋は、リングに一人残り引退セレモニーが行われた。

１時間あまりのセレモニーを終えた棚橋は記者会見で「できすぎのプロレス人生でした」と振り返り「これからは社長として新日本プロレスの選手にはもっともっと気合を入れて頑張ってもらって、今以上の新日本プロレスに大きくしていくことが僕の夢」と今後の人生を明かした。

セレモニーには昨年５月に退団した内藤哲也がサプライズ登場した。リング上で内藤へ「新日本プロレスの扉は開けておくから」と伝えたことを明かし「あとは彼次第です」とコメントした。

これまで「疲れたことがないんで」と言い切ってきた棚橋。会見で「疲れましたか？」と問われ「これね、あの…今言っておかないと一生言えないと思うんで言います」と切り出し「あぁ〜…あぁ〜疲れた」と笑顔で発した。「２０１２年から１４年間、疲れたって言ってなかったんで、１４年分の疲れたを僕、ストックしていますんで…あぁ疲れた。ありがとうございました」と明かすと、会見場は拍手に包まれた。