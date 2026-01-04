◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム（2026年1月4日 東京ドーム）

“逸材”もキャリアの最後は華麗に散った。新日本プロレスは4日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。メインイベントで棚橋弘至が現役ラストマッチでAEWのオカダ・カズチカと対戦。33分の死闘の末にレインメーカーで敗れ、26年のレスラー人生に幕を下ろした。試合中に繰り出した“盟友”たちの技にファンは涙を流した。

平成のプロレスを彩った「100年に一人の逸材」が終焉（しゅうえん）を迎えた。ライバルであるオカダとのラストマッチ。なかなか苦しい展開の中で、棚橋を救った「新闘魂三銃士」の技だった。棚橋はスリーパーを仕掛けると、そのままロープに走って柴田勝頼の必殺技であるPKを打ち込んだ。さらにはたぎって、中邑真輔の必殺技であるボマイェを叩き込んだ。ファンは大熱狂した。

しかし最後はオカダのダイビングエルボードロップから完璧なレインメーカーに敗れた。33分の死闘の末に力尽きた。

「新闘魂三銃士」の技を繰り出したシーンにファンからは「さすがに声が出た」「泣ける！」「感極まってしまった」「長い事見てきた人なら激アツのムーブ」「エモ過ぎ」「涙が止まらなかった」など感動の声が上がった。