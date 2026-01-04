家族のために一生懸命働く男性は、立派ですよね。奥さんや子どもからも尊敬されていることでしょう。ただ、自分ではいい夫だと思い込んで、自惚れているだけの人は、家族から冷ややかな目で見られているようで……？ 今回は、家族に嫌われている自惚れ夫の話をご紹介いたします。

デリカシーのない夫

「夫はモラハラ発言が多く、家事も全部私に任せてなにもしない人。それなのに自己評価だけは高くて、常に偉そうなんですよね。そんな夫に、娘もあきれています。夫は家族のためになにかすることなんてほとんどないけど、たまに気まぐれでスイーツを買ってきて『ほら、食べろよ』『お前ら甘いもの好きだろ？』と言ってくるんです。でも娘は最近体型を気にして甘いものを控えているのに、その辺もなにもわかっていなくて……。

すると夫は『なんだよ、かわいくないな』『太ってるのを気にしてるのか？』『今さら手遅れなくせに』とデリカシーのないことを言ってきて、本当に腹が立ちましたね。お金を貯めてさっさと離婚したいな、と思っています」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 家族には見放されているのに、自分ではいい夫だと思えるなんてお気楽な人ですよね。家族の気持ちを理解できていないと、いつかひとりぼっちになってしまうでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。