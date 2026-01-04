展示物は全て”しぐれうい”！「しぐれうい展2026『Uitopia』」開催決定
イラストレーター・個人Vtuberのしぐれういさんは、5月2日より6月7日にかけて「しぐれうい展2026『Uitopia』」を6142にて開催する。入場料が設けられるが、一部エリアは入場無料となる。
2024年に開催された個展「雨を手繰る」に続き開催される本展は、全ての展示物が「しぐれうい」関連の作品となり、前回と比べて規模は3～4倍。描き下ろしイラストに加え、イラスト以外の展示物も多数用意されるという。
発表は1月4日の告知配信にて行なわれたもので、展示会に加えKアリーナで5月30日に開催されるバースデーライブ「Wishing Umbrella」の告知、及び新曲「ウィマーマ・サーガ」のお披露目なども行なわれた。【【3D配信】正月なので神にもなるし重大告知もする】
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥- しぐれうい公式info (@shigureui_info) January 4, 2026
しぐれうい展2026
「Uitopia」
◣＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
しぐれうい展2026「Uitopia」開催決定！🎈
📆2026年5月2日(土)～6月7日(日)
📍6142(東京都渋谷区神宮前6丁目14－2)https://t.co/ogeqFWAn72
🌂入場料有(一部エリアは入場無料)… pic.twitter.com/DGxw6cdfDV
【【オリジナル楽曲】ウィマーマ・サーガ / しぐれうい(9) vs. しぐれうい (16)【IOSYS（まろん&D.watt）】】
◤ SHIGURE UI Birthday Live- しぐれうい公式info (@shigureui_info) January 4, 2026
“Wishing Umbrella” ◢
しぐれういライブ開催決定！🎪
ただいまより一次抽選申込受付開始！
📆2026年5月30日(土)
📍Kアリーナ横浜
▼チケット詳細・申込サイトhttps://t.co/zlNUF7lQPy
▼特設サイトhttps://t.co/pKHYetrMPQ#しぐれういライブ2026 pic.twitter.com/voA0eY3Knc
(C)Ui Shigure