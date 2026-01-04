イラストレーター・個人Vtuberのしぐれういさんは、5月2日より6月7日にかけて「しぐれうい展2026『Uitopia』」を6142にて開催する。入場料が設けられるが、一部エリアは入場無料となる。

2024年に開催された個展「雨を手繰る」に続き開催される本展は、全ての展示物が「しぐれうい」関連の作品となり、前回と比べて規模は3～4倍。描き下ろしイラストに加え、イラスト以外の展示物も多数用意されるという。

発表は1月4日の告知配信にて行なわれたもので、展示会に加えKアリーナで5月30日に開催されるバースデーライブ「Wishing Umbrella」の告知、及び新曲「ウィマーマ・サーガ」のお披露目なども行なわれた。

【【3D配信】正月なので神にもなるし重大告知もする】【【オリジナル楽曲】ウィマーマ・サーガ / しぐれうい(9) vs. しぐれうい (16)【IOSYS（まろん&D.watt）】】

(C)Ui Shigure