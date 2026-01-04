「不正咬合」の原因となる3つの要素とは？出っ歯や八重歯などのタイプも解説！

誰一人として同じ顔の人間がいないように、歯並びも千差万別です。笑ったときや会話をするときなど、日常生活のなかで歯並びが気になるシーンは多いですよね。

最近では、マスク生活の影響で目立たずに矯正歯科治療を進められるようになったため、歯列矯正を開始した方も増えたといわれています。

今回は歯並びのなかで、歯並びや噛み合わせが良くない状態の総称を指す「不正咬合（ふせいこうごう）」について解説いたします。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

不正咬合のタイプとは？

歯並びが悪いことを言うのですね。不正咬合になってしまう原因とはなんでしょう？

先天的な要因と、後天的な要因があるといわれています。先天的な要因としては、早期の外科治療が必要な唇顎口蓋裂や、歯や骨の成長期における栄養障害・内分泌障害が当てはまります。一方、幼少期に指を吸ったり、唇を噛んだりという習癖が後天的な要因の一例です。ほかにも、接触嚥下や構音の機能障害や、乳歯の早期喪失も原因の一つとされています。

不正咬合には様々なタイプがあると聞いたのですがどのようなタイプがあるか知りたいです。

不正咬合は具体的な数値によって決まるものではなく、見た目含めや歯並びに関してなにかしら日常に生活に支障が出る状態を指すため、症例は多岐に渡ります。

出っ歯（上顎前突）

受け口（反対咬合）

八重歯や乱ぐい歯（叢生）

開咬

手術が必要な顎変形症

以上が代表的な症例です。平成23年に厚生労働省によって12歳から20歳男女を対象に実施された「歯科疾患実態調査」によると、日本人の約44%が叢生（そうせい）に当てはまるという結果が報告されています。叢生とは、八重歯など歯が顎に入りきらず揃っていない状態です。

次に、出っ歯のように上顎が前方に出ている上顎前突が約13%、続いて歯と歯の間にすき間が空いている状態を指す空隙が約12%と続きます。日本人の多くが何らかの不正咬合に悩んでいるといえるでしょう。

やはりタイプによって不正咬合になってしまうきっかけは異なるのでしょうか？

はい、異なります。そもそも不正咬合は3つの要素から成り立ちます。

骨格：上顎と下顎の大きさや位置

歯槽：上下の前歯の軸の傾き

機能：歯が咬み合わさっていない状態（安静位）から咬み合わさった状態への経路に異常がないか

この3点の組み合わせによって不正咬合が生じます。そのため、一つの症例をとっても原因は様々です。例えば受け口であっても、上下の前歯の傾き（歯槽）に問題がある場合と、上顎が小さく下顎が大きいため骨格に問題がある場合など人によって不正咬合になってしまうきっかけは千差万別です。

編集部まとめ



残念ながら不正咬合は自然に改善される症状ではなく、年を重ねるごとに治療に伴うリスクも増加してしまいます。

しかし、治療することで将来的な口内トラブルの防止や、歯並び改善による見た目の自信向上にも繋がります。一生お付き合いする自分の歯だからこそ、少しでも早くお悩みを解決してはいかがでしょうか。

