TBS「マツコの知らない世界 新春SP」が3日午後9時から放送され、タレントのマツコ・デラックス（53）が憧れの存在からの質問に本音を語る場面があった。

この日は歌舞伎俳優で「歌舞伎女方」としては唯一の人間国宝である坂東玉三郎（75）がゲスト出演。マツコは憧れの“玉様”登場に大興奮で「歌舞伎女方の世界」を2人で語り尽くした。

そのなかで、坂東がマツコに「自分の仕事どういうふうに思ってらっしゃるんですか？」と質問。「僕は素晴らしいと思うけど、本当に。スタジオの空気をやわらかくして、ツッコミもあるんだけども、本当の本音は本当に耽美的なんじゃないかと思うのよ」と私見を語った時だった。

マツコは「いやいやいやいや。ただのハラスメントおかまです」と自虐で笑いに変えようとしたが、坂東は「いいえ、全然全然」と否定し「そういうのもね、ちゃんと番組としてなるっていうことも一つの女方としての流れだなって言う気がするの」とコメント。「いくらか本音を吐いてよ」と優しい声でマツコに本音を迫った。

そして、坂東が自身について「実はあんまり努力した覚えないのよ。ただ、いわゆる与えられた目標に対してこれをやるにはこれをやるしかないって。基本的には稽古を毎日するとか努力するって…基本的には好きじゃないのよね。ただやらなければならなかった。それと自分の目標に達するにはそれしかなかった」と先に本音を語ると、マツコもついに観念して語り出した。

「お前ごときが何をいうんだって思われるでしょうけれども…同じです」とした上で「アタシも怠け者なんで、本来」とポツリ。

「玉様だからこんな話するけど、まあ、メチャクチャ頑張りましたよ、テレビ出させていただけるようになってから。それはさっきおっしゃっててアタシもそうだわって思ったんですけど、こんなもんねって思われるのが凄いシャクにさわるので。だから、やるんだったら勝ちたいんですよ、己にも」と続けた。

これには坂東も「分かります。自分に勝ちたいね」と共感。マツコが「そうなんですよ。だから、アタシ手を抜いてやってしまったなとか、いい加減にやってしまったなって思ったらもう多分、もう次からやれなくなってしまう」と話すと、再び坂東は「分かります」と口にした。

「なので、ほとんど（放送では）使われもしない下ネタ、暴言などもフル稼働しながら全力でやっております」とマツコ。これにも坂東が「分かります、それ」と寄り添った。

そして、坂東は「今日って『マツコの知らない世界』じゃなくって『タマコの知らない世界』でマツコちゃんを解剖する番組になってない？」と続け、マツコを苦笑いさせていた。