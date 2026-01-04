ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×½é²ó ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë2ÅÙ¤ÎÅÐ¾ì¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬ÊÌ³Ê¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/04¡ÛÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¡ÖÆóÉ¤¤Î±î¡×¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¾®·ª½Ü±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï½é²ó ¾®·ª½Ü±é¤¸¤ë¿®Ä¹¤¬¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬ÊÌ³Ê¡×¤ÈÏÃÂê
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¡Ë¤òÃçÌî¡¢¤½¤Î·»¤ÇÆ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎÅ·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡Ë¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌî¡Ë¤Ï¡¢ÅÄÈª¤ò¹Ì¤·¡¢ÅÚ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÌîÅð¤Î½¸ÃÄ¤¬Â¼¤ò½±·â¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ¼¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿·»¡¦Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤Àï¹ñÉð¾¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ë»Å´±¤·¡¢½ÐÀ¤¤òÌ´¸«¤ëÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÍè¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Í¶¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Áè¤¤¤´¤È¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¾®°ìÏº¤Ï¤½¤Î¿½¤·½Ð¤òµñÈÝ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»û¤Î½»¿¦¡¦Î»±ÀÏÂ¾°¡ÊÅÄÃæÍ×¼¡¡Ë¤«¤é»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¾®°ìÏº¤ÏÀ¶¿Ü¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÏÂ¾°¤Î¾Ò²ð¤ÇÆ»ÉáÀÁ¡ÊÆ»Ï©À°È÷¡Ë¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Ï¡¢ºî¶È¤ÎºÇÃæ¡¢¿®Ä¹¤Î±½ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ¬¶Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿²ø¤·¤¤ÃË¡Ê¾®·ª¡Ë¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ØÆÍÁ³¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¡£¿®Ä¹¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬Æ¨¤²½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¾®°ìÏº¤ÏÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¼êÊ¬¤±¤·¤Æ½¤Éü¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤è¤¦Åª³Î¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£Æ¬¶Ò¤ÎÃË¤Ë¤â¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ç»ä¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢°ìÈÕ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤òÉüµì¤µ¤»¡¢Æ»¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
ÍâÆü¡¢Æ£µÈÏº¤Î²°Éß¤Ë¤¤¤ë¤ÈÅÂ¤Î½ÐÎ©¤òÃÎ¤é¤»¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾®°ìÏº¤ÏÆ£µÈÏº¤È¤È¤â¤Ë¸«Á÷¤ê¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¿®Ä¹¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¾®°ìÏº¤Ï¡¢ºòÈÕ¤È¤â¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Æ¬¶Ò¤ÎÃË¤¬¿®Ä¹ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ªÅÂÍÍ¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡£¤´ÌµÎé¡¢²¿Â´¤ªµö¤·¤Î¤Û¤É¡×¤ÈÏÍ¤Ó¤ë¡£¤¹¤ë¤È¿®Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ÎÆ»¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¾®°ìÏº¤ÎÆ¯¤¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ì¡£¼«Ê¬¤Î¿Ê¤àÆ»¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯¤Î¤¸¤ã¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¤Æ¿ÍÂ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿®Ä¹¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤³¤³¤ËËÜ¿Í¤¬¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÏ¤Ë¸Ù¤êÅÂ¤È¤·¤Æ¿®Ä¹¤¬²þ¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬ÊÌ³Ê¡×¡ÖÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¾®·ª½Ü¤Î¿®Ä¹³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×
