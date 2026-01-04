大河『豊臣兄弟！』、DAIGO（斎藤義龍役）よりコメントが到着「妻と練習もして『頑張って！』と言ってくれました！」
本日1月4日スタートした仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で、斎藤義龍（さいとう・よしたつ）を演じるDAIGOからコメントが到着。初出演となる大河ドラマの撮影に向けて妻の北川景子と練習し、北川から「頑張って！」と応援されたことを明かしている。
【写真】来年大河『豊臣兄弟！』今川義元役に大鶴義丹が発表
大河ドラマ第65作となる本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
DAIGOが演じる斎藤義龍は、美濃の戦国大名。土岐氏の家臣から戦国大名となった斎藤道三の嫡子で、当主となるが父と対立し、討ち滅ぼした。織田信長と対立し続けたが、早くに病死。斎藤家は若くして龍興が継ぐこととなる。
DAIGOは、出演のオファーを受けたときのことを「TTS！ ついに大河出演！ という気持ちでした。妻と練習もして『頑張って！』と言ってくれました！」と明かした。
撮影の感想を「戦国武将になれて本当に嬉（うれ）しかったです！ 斎藤義龍について調べて自分なりに演じました！」と話した。
最後に視聴者に向け、「どうも、大河俳優のDAIGOです！ 豊臣兄弟の冒険は始まったばかり。一緒に楽しみましょうぃっしゅ！」とメッセージを寄せた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
