新年こそ、イメチェンだーー！！【40・50代】周りと差がつく♡「シャレ見えボブ」

年が明けて、何か新しいことにチャレンジしたいと考えている40・50代へ。思い切ってヘアスタイルを変えて、イメチェンを叶えてみませんか。華やかさをさり気なくプラスした「シャレ見えボブ」なら、周りと差のつくオシャレを楽しめるかも。新年のヘアチェンジにもぴったりな、40・50代におすすめのボブヘアをご紹介します。

ハイライトでアクセントをプラス

ストレートの質感を活かしたスタンダードなボブは、ハイライトでアクセントをプラスすると一気にオシャレな雰囲気に。白髪が増えてきたことを、悩んでいる人にもおすすめです。@sakosakosakosakoさんによると、「毎月繰り返す白髪染めから解放され、白髪とハイライトが自然に馴染むことで、伸びても気になりにくくなります」とのこと。

今っぽいヘアスタイルに挑戦

ちょっと変化球を試したい人は、今年こそウルフにしてみませんか。@motoshi_wtokyo_wolfさんが紹介している「ウルフすぎないネオウルフ」は、「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」とのこと。顔まわりはボブらしい丸さあるシルエットでなじみやすく、襟足に個性をプラスしたヘアスタイルです。新しい自分の魅力を発見できるかも。

ふんわりエアリーなショートボブ

「短く切ってスッキリしたい！」という人は、ショートの手前のショートボブからトライしてみては。後頭部に丸みを出したシルエットで頭の形もキレイに見せられそう。髪のボリューム感と対照的に、首がほっそり長く見える効果にも期待できるかも。透明感たっぷりのグレージュカラーは、白髪が紛れて目立ちにくくなるメリットも。

スタイリング楽ちんな華やかボブ

スタイリングを楽にしたい人は、パーマをかけたボブもぜひ候補に入れてみて。「ふわふわくしゃくしゃをバームで揉み込めばスタイリングは完成」「忙しいママの朝だってお支度サクッと」と、@rico_salonさんがコメントしているように、あわただしい日も自分らしいヘアスタイルをキープできそう。今年1年も元気でオシャレな女性でいられるよう、新しいヘアスタイルでイメチェンを成功させてみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@urano_kazuyuki様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里