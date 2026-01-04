帰省時の手土産にしたい「京都府のお土産」ランキング！ 「八ッ橋」を超える1位は？【2025年調査】
年末年始の休みを利用して、実家に帰省する人が多いと思います。そんな時に、どんな手土産を買っていったらいいのか悩みどころです。
そこで、All About ニュース編集部は12月10日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関する独自のアンケート調査を実施。今回は、観光地として有名な「京都府のお土産」に限定したランキングを作成しました。
「帰省時の手土産にしたい京都府のお土産」ランキングを見ていきましょう。
【12位までの全ランキング結果を見る】
同社では、長く京都の名物として親しまれる琴の形に仕上げた堅焼煎餅・八ッ橋を開発。また、お土産の定番になっているつぶあん入り生八ッ橋の「夕子」などが人気を集めています。
回答者からは、「京都銘菓で安価でありながらもおいしく喜んでもらえる」（50代女性／埼玉県）、「京都を代表する定番の和菓子で、シナモン風味の焼き八ツ橋はとてもおいしい」（60代男性／愛知県）、「京都らしい伝統菓子で、老若男女に喜ばれる」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
中でも、京都土産の代表格となった「お濃茶ラングドシャ茶の菓」は、2007年に発売を開始した商品。宇治茶を使用したお菓子で、オリジナルのお濃茶をラングドシャに焼き上げ、ホワイトチョコレートをサンドした京都らしいお菓子となっています。
回答者からは、「上品な抹茶味で個包装されており、高級感があるから」（30代女性／石川県）、「抹茶の風味が豊かで上品な味わい、見た目も華やかで手土産にぴったり」（30代女性／秋田県）、「京都らしい抹茶の風味がしっかり感じられる上品な味で、目上の親族にも安心して渡せる」（60代男性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
2位：八ッ橋（井筒八ッ橋本舗）／68票2位は、井筒八ッ橋本舗が販売する「八ッ橋」でした。文化二年（1805年）に京都祇園ではじまった井筒八ッ橋本舗は、老舗和菓子店として数多くの商品を販売しています。
1位：お濃茶ラングドシャ 茶の菓（京都北山マールブランシェ）／71票1位は、京都北山マールブランシェで販売する「お濃茶ラングドシャ 茶の菓」です。1982年に創業した京都北山マールブランシェは、和菓子店が多かった京都で本格的なスイーツを提供する洋菓子店として人気を獲得しました。
