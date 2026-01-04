¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÃæ1200Ëç¤â¡©¡ª¡×¼íÌî±Ñ¹§¡¢¸æ¼ë°õ¤ò1200Ëç½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤Î¿ô¤¹¤´¡¼¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Ï1·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ìµ»ö»°¤¬Æü¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»²ÇÒ¼Ô¤«¤é¤ÎÂçÎÌ¤Îº¹¤·Æþ¤ì
¼Â²È¤ÎµÜ¾ë¸©¡¦Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤ÎÂè39ÂåµÜ»Ê¤Ç¤¢¤ë¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢»°¤¬Æü¤â»²ÇÒ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¸æ¼ë°õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¸æ¼ë°õ1200Ëç½ñ¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÇÛÉÛ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÃæ1200Ëç¤â¡©¡ª¤ª¤«¤²¤Ç¸æ¼ë°õ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÖËèÇ¯¤Î»ö¤Ê¤¬¤éÀ¨¤¤º¹¤·Æþ¤ì¡ª¡ª¡×¡ÖÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¤ªÅÚ»º¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¤¡×¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤Î¿ô¤¹¤´¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¿ÍÊÁ¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¥â¥ê¥¿¥¢¥ä¥ê)
¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÃæ1200Ëç¤â¡©¡ª¡×¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¡¢»°¤¬ÆüÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤âÌµ¤¯Ìµ»ö¤Ë»²ÇÒ¤ËÍè¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¡¹¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤½ÐÍè¤¿¤«¤Ê¤È°Â¿´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÂçÎÌ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÎÄ´²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Å¡×12·î31Æü¤Ë¤â¡Öº£Ç¯¤â¸æ¼ë°õ½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈþ¤·¤¤Ä¾É®¤Î¸æ¼ë°õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö400Ëç¤Û¤É½ñ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¿À¼Ò¤ÇÄ¾ÀÜ¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Åº£¤Ï¿²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
