昨年の東京世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみが、４日にフジテレビで放送された「逃走中」に出演。見事に９０分間をハンターから逃げ切り、賞金９４万円を獲得した。

「ハンターに敗れたら恥ずかしいから。絶対に勝ちます」と宣言して臨んだ中島。いきなり開始２分でハンターに接近。見つかって追われる展開となったが、数秒で鮮やかにまいて見せた。

これにはネットも「中島ひとみ速すぎやろ笑」「中島ひとみ開始早々ハンターを秒でまく」「至近距離でハンターに見つかっても脅威のスピードで振り切りました。流石です！」と沸いた。ハンター放出を阻止するためのだるまを確保するためアリーナへ。同じく確保する世界陸上日本代表の小池と合体させ、見事にバスの扉を開いた。

残り４３分の段階で小池はいったんハンターに捕捉されて追いかけられたが、懸命にまいた。それでも最後は挟み撃ちにあって撃沈した。これには中島も「ハンターって日本記録出せるんじゃない？」と苦笑い。それでもハンターの追撃から身を隠し、ゲームは残り１０分を切った。

賞金増額のだるま落とし中にハンターから発見されるも、鮮やかに逃走。一緒にだるま落としを行っていた宮世が捕まってしまった。だが再びだるま落としチャレンジに向かう“漢気”を見せ、見事に２０万円を増額。残り５分でアリーナを脱出し、飛び跳ねて喜びを爆発させた。

「結構疲れちゃったよ。ヤバ〜い」と言いながら「筋トレしてきてよかったと思えた。陸上以外で初めて」と語った中島。残り２分で「ヤバいヤバい」とハンターに再び発見されるとネットでは「逃げ切って〜」の声がわき起こった。最後は逃げた先にアンガールズ田中がおり、まさかの誤爆。見事に逃げ切ると飛び跳ねて９４万円をゲットした。

視聴者は「中島ひとみさん、めちゃくちゃ可愛くない？これで陸上も日本トップレベルか」「この御方凄くない？」「中島ひとみさん逃走中にめちゃくちゃ向いてる何より天真爛漫で始終ずっとかわいい」「ずっと見ていられる」と沸き返り、逃走成功に拍手を送っていた。