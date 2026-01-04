全日本高校女子サッカー選手権の準々決勝が５日、兵庫県内で行われる。常葉大橘（静岡１位）は初の４強入りを懸けて暁星国際（千葉）と対戦する。

チームは４日、神戸市内で調整。ハーフコートでのシュート練習などで汗を流した。注目はＤＦ小沢瑠奈（３年）だ。３日の３回戦、福井工大福井戦（２〇０）では、前半３０分に右サイドから正確なＦＫをゴール前へ送り、ＭＦ竹川花音（かのん、３年）の先制点を演出。後半９分のカウンター攻撃では、右サイドからのアーリークロスでＭＦ佐藤煌（きらり、３年）のボレーシュートを呼び込んだ。

「練習通りできた。オーバーラップは自分の武器です」と話す右サイドバックは、大舞台の経験が豊富。常葉大橘中３年秋には静岡県選抜メンバーとして栃木国体で準優勝。高１秋の鹿児島国体では３位入賞した。

当時はＪＦＡアカデミー福島が静岡県内で活動しており、チームメートには樋口梨花、木村未来ら、現在ＷＥリーグや年代別日本代表などで活躍するメンバーがズラリ。「レベルが高かった。一緒にプレーした経験は大きかったです」

目標はもちろん昨夏の全国高校総体で逃した日本一。「準優勝という悔しい結果だった。それを晴らしたい」と小沢は必勝を誓った。