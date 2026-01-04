キールズの新作“瞬間バリア*クリームUFC”誕生！現代ダメージに先回りケア

ニューヨーク発のスキンケアブランド「キールズ」から、肌管理後のデリケートな状態や日常的なダメージ⁶に寄り添う新作「瞬間バリア³クリーム UFC」が2026年1月16日（金）より登場します。ブランドのアイコン「キールズ クリーム UFC」の保湿力を受け継ぎながら、角質層にアプローチする6つのケアを強化。敏感に傾きやすい現代の肌に寄り添う処方で、一撃でクールダウン*⁷し、ゆらぎや乾燥に悩む肌を瞬時にサポート♡先行発売やポップアップも開催される注目の新作です。

肌ダメージに速攻アプローチする新発想

「キールズ 瞬間バリア¹クリーム UFC」は、角質層の奥²まで素早く届く“瞬間バリア¹処方”を採用。

カギとなるのは、独自テクノロジーで微粒子化した「オートミールパワー⁴」。角質細胞の最小サイズ約33ミクロンまで整肌成分を微細化し、刺激を受けやすい肌にも摩擦レスに浸透*⁵します。

*1うるおいによる *2角質層まで *3乾燥のこと *4コロイダルオートミール(整肌成分) *5角質層まで

さらに、ビサボロール⁴やパンテノール⁶といった整肌成が肌表面のバリア機能⁵をサポート。角質上層部と下層部をWでケアし、乾燥をはじめとする外的要因⁴により揺らぎやすい肌を落ち着かせます。

ひんやりクールダウン*²作用も備え、ケア後すぐに心地よさを実感できるのも魅力です。

*4 整肌成分 *5 角質層 *6 整肌成分 *2 ひんやり感

製品仕様と使い方、先行発売情報もチェック

2026年1月16日（金）発売の「キールズ 瞬間バリア*¹クリーム UFC」は、容量28mL（3190円）、50mL（5280円）の2サイズ。

朝晩の洗顔後、化粧水・美容液で肌を整えたあと、パール粒大（8mm程度）を5点置きし、優しく広げてハンドプレスすることで角質層まで潤いを届けます。

1月14日（水）からは、キールズ公式オンラインストアにて先行発売を実施。

同日より阪急うめだ本店ではポップアップを開催し、UFCシリーズを含む1万7600円（税込）以上購入するとスペシャルポーチがもらえる特典も♪

スターターセットや限定キットも登場するため、早めのチェックがおすすめです。

*1うるおいによる

肌を守る新時代の“バリアケア”で未来の美しさを

美容医療や高機能スキンケアが身近になるほど、肌の揺らぎや乾燥といったダメージ⁶は増えがち。

そんな現代の肌環境に寄り添う「キールズ 瞬間バリア¹クリーム UFC」は、ブランドの皮膚科学研究と革新テクノロジーを結集した一品です。

角質層全体を守るWアプローチで、敏感に傾いた肌もすばやく落ち着き、心地よい健やかさへ導いてくれるはず♡

春先のゆらぎ対策や日々のベーシックケアに、頼れる新バリアクリームをぜひ取り入れてみてください。