＜義兄と混浴ムリー！＞旦那「家族だし…」に絶句！義兄に私の裸見られても平気なの？【第3話まんが】
私はアンジュ（31）。旦那のコウダイ（32）と、ケント（小1）、アオイ（3歳）と一緒に、義兄・アサヒ（37）さんの新居に招待されて泊まりに来ました。義姉・ユリさんが「みんなで貸し切り風呂に行こう」と言い、私は温泉は好きだし賛成したところ「空きがないので2家族みんなで1つのお風呂に入ろう」と提案されました。義兄も旦那もユリさんの意見に賛成し、私だけ反対したので微妙な空気が流れたまま、義兄の家をあとにしました。
旦那は「気が利かなくてごめん」と言ってくれると思っていたのですが、私が全員での入浴を拒否したのは、ワガママだったと言われてしまいました……。
義兄に裸を見られることも、旦那がユリさんの裸を見ることも、私にはどうしても受け入れられませんでした。なのに旦那は「家族だから」という理由で気にしないと言い切ったのです。
どうして義兄夫婦や旦那がそんな考えでいられるのか、理解できませんでした。
旦那は「家族だから気にする必要はない」と考えているようでした。逆に私が家族なのに男と女を意識していることに驚き、「信じられない」とまで言ってきました。
価値観の違いは誰にでもあると思います。
でもユリさんが突拍子もないことを言っているのに、誰も私を庇ってくれないことが不思議でなりません。
だから家に帰ってから、私の気持ちを旦那に言ったのに……。旦那は理解してくれませんでした。
「家族なのだから」とか言われて逆に「家族なのに性的な目で見ておかしい」とまで言われたのです。
私には異性のきょうだいがいないから、わからないだけなのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか