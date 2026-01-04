フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が3日放送のパーソナリティーを務めるTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。テレビなどでのキツいイメージは「求められるからやっている」と明かした。

田中は「意外と男性人気はないなと最近感じていて。怖いと思われてる。いろいろ、怒られそうみたいな印象があるみたいなんですけど」と言い「私、正直、好きな人には絶対何も言わないタイプ。あと、人にそんなに興味ない、実は」と明かした。

また「人を注意するとかって凄い労力だから、別にそんなに正したい、とかもないんですよ。ただ、求められるからやっているところはちょっとあります」と言うと、この日のゲストでお笑いタレントの永野も「お仕事で！。田中みな実と言えばちょっと意見してくれるんじゃないか、みたいな。みんなが思っているイメージよりは、そこまで人に興味を持っているわけではない。分かる。私も番組で言わされるところはあるんですよ」と同調した。

田中もうなずきながら「たまに番組のディレクターさんに、うちの女子アナに注意してもらっていいですか？」と言われると言い、永野と「類似タレント！」と笑い合った。

さらに「そういう時って、凄く心閉ざしちゃう。でも、感じよく打ち合わせしますもんね」と実際の姿を力説していた。