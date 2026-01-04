タイトルの略称「ふてほど」が2024年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ同年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」は4日、続編となるスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後9・00〜11・30）が放送され、開始約10分、連ドラ初回冒頭から反響を呼び続けた“注釈テロップ”が流れた。

＜※以下、ネタバレ有＞

主演・阿部サダヲ、オリジナル脚本・宮藤官九郎氏、プロデュース・磯山晶氏のゴールデンタッグによるヒューマンコメディー。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師・小川市郎。彼の“不適切”な言動が、コンプライアンスに縛られた令和の人々に生きるヒントを与えた。

連続ドラマ最終回のその後を描く2年ぶりの新作。タイムトンネルの完成により、市郎は好きな時代に行けるように。2026年に都議会議員だった平じゅん子（江口のりこ）は日本初の女性首相となるのか。

小川市郎（阿部サダヲ）と喫茶「すきゃんだる」のマスター（袴田吉彦）は1987年から2026年に。市郎は「女顔負け」「ひ孫の顔が見たい」「（タイムマシン）バスなんかもう誰も乗らない（バスハラ）」の“不適切発言”を責められ、煙草を吸った。

「この作品には不適切な台詞や喫煙シーンが含まれていますが、時代による言語表現や文化・風俗の変遷を描く本ドラマの特性に鑑み、1987年当時の表現をあえて使用して放送します」

オンエア終了まで“お断り字幕”が何回表示されるか、注目される。