◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝 日大藤沢1―4神村学園（2026年1月4日 Uvanceとどろきスタジアム）

2大会ぶり8度目の出場となった日大藤沢（神奈川）は準々決勝で神村学園（鹿児島）に1―4で敗れ、第93回以来11大会ぶりの4強入りを逃した。地元・神奈川の会場で大声援を受けたが、相手FW倉中悠駕（3年）に前半29分の先制弾など4ゴールを許した。

元日本代表MF中村憲剛氏（45）を父に持つMF中村龍剛（2年）は2試合ぶりに先発して後半24分までプレーした。0―2の同17分には中村も絡んだパスワークからDF小林昴瑠（3年）が1点を返したが、最後はベンチで終戦を迎え「神村さんが本当に強かった。一瞬のスピードや切り替えの速さ、勝負を分けるところで差を感じた」と昨夏の全国総体王者を称えた。

父が現役時代に活躍したJ1川崎フロンターレのホームでもあるU等々力で3試合を戦った。「注目されるという苦しい中ではありましたが、大好きな3年生たちと日本一を目指そうということで前向きにやれた。やりきったというのが第一の感想」と振り返り「絶対にもう1回ここに帰ってきて先輩たちの思いも胸に頑張っていきたい」と訴えた。

1年後のリベンジを見据え「痛感したのはフィジカルの差。改善したい」と強調。「自分が1年間通してチームを引っ張りたい。もっともっと自分が成長してチームを勝たせられる存在になりたい」と力を込めた。