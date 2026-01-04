『ふてほど』令和のマスター役を追悼 ネット「えっ!?」「知らなかった」「いつの間に…」
俳優の阿部サダヲが、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』（TBS系）が4日に放送され、俳優・沼田爆さん（享年84）の追悼シーンが描かれた。
【写真】連ドラ時に出演していた沼田爆さん
2024年8月に死去し、10月に訃報が伝えられた沼田さんは、連ドラ時に令和のマスター役で出演していた。ドラマ内でもマスターが穏やかに生涯を終えたことが明かされ、令和の登場人物たちが新年会と兼ねたお別れ会を開き、明るく見送り、「沼田爆さんさんのご冥福をお祈りいたします」とのテロップも表示された。
視聴者からは「そうか、沼田爆さんこれが遺作だったのか…」「マスター役の沼田爆さん亡くなったんだ…」「えっ!?亡くなってたの…」「沼田爆さんが遺影で出演してる泣」「マスターが亡くなってたの知らなかった」「沼田さんいつの間に…」などの声が寄せられている。
沼田さんは、1940年2月22日生まれ、東京都出身。NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』、フジテレビ『GTO』、『鬼平犯科帳』、TBS『不適切にもほどがある！』、映画『リトル マエストラ』、『ゲゲゲの女房』などに出演した。
