常闇トワ、3月25日にアニメタイアップ全国流通シングルCDリリース決定！2026年1月放送開始のTVアニメ「勇者パーティを追い出された器用貧乏」OPテーマを収録！
女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「常闇トワ」の全国流通シングルCD「シルベ」が2026年3月25日に発売することが決定した。
2026年1月放送開始のTVアニメ「勇者パーティを追い出された器用貧乏」OPテーマを収録した常闇トワの全国流通シングルCD。カップリングにはTokoyami Towa 2nd Live “SHINier”で披露された「Present Day」のライブバージョンを収録。
そして、1月4日(日) 0:00 より表題曲「シルベ」が先行デジタルリリースされた。
●楽曲情報
「シルベ」
先行配信中
配信リンクはこちら
https://cover.lnk.to/kWY400
●商品情報
『シルベ』
3月25日発売
予約リンク
https://cover.lnk.to/Shirube
【完全生産限定盤（CD+Tシャツ）】
品番：HOLOEC-062
価格：￥6,600（税込）
仕様：CD＋オリジナルTシャツ＋オリジナルPETパック
同梱：
『シルべ』オリジナルTシャツ
SIZE：Free
素材：綿 100%
予約リンク：
https://shop.hololivepro.com/products/tokoyamitowa_shirube_limited
【通常盤】
品番：HOLO-026
価格：￥1,650（税込）
初回プレス限定封入特典：
『シルベ』ジャケットイラストステッカー
予約リンク
https://cover.lnk.to/Shirube
※店舗別購入特典の内容は後日公開予定となります。
＜収録楽曲＞
1. シルべ
作詞：古閑翔平(YOURNESS)
作曲：古閑翔平(YOURNESS)
編曲：古閑翔平(YOURNESS)
2. Present Day (Live ver. Tokoyami Towa 2nd Live “SHINier”@有明アリーナ)
作詞：古閑翔平(YOURNESS)
作曲：古閑翔平(YOURNESS)
編曲：古閑翔平(YOURNESS)
3. シルべ (Instrumental)
