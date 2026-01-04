歌手の浜崎あゆみが４日、インスタグラムのストーリーズを更新。「１２月３０日の公演につきまして」と題し、公演中に発生したアクシデントについて説明と謝罪をした。

浜崎は「皆様からのご指摘・ご心配をいただいております通り、本番中にわたくしがステージ機構下に落ちるアクシデントがございました」とアクシデントが発生したことを報告。

「演者・スタッフ一同、限られた時間の中で安全確認を最優先としながら常に会場リハーサルを進めておりますが、今回のステージは様々な個所の昇降が多く、わたくしをはじめ我々チーム内の連係ミスにより今回のアクシデントとなりました」と説明した。

「直接見える席にいらしたお客様、落下の際の音で怖い思いをされたお客様には大変ご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。その後の演目で怪我の部分が映ってしまいました事も併せてお詫び申し上げます」と謝罪。

その上で「ただ、マインドとしてはめちゃくちゃ元気に代々木二日間フルアウトしまして、何なら現在家族内で移し合っている風邪の方が全然しんどいす」と近況を報告した。

最後に「ご心配おかけして申し訳ありませんでした！健康な一年にしましょう！！」と呼びかけて投稿を締めた。

この投稿にファンからは「本当に大きな怪我にならなくてよかった」「無事でよかったです」「早く治りますように」などの声が寄せられている。