タイトルの略称「ふてほど」が2024年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ同年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」は4日、続編となるスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後9・00〜11・30）が放送され、喫茶「SCANDAL」のマスター役を演じた名脇役・沼田爆さん（享年84）を悼むテロップが流れた。

＜※以下、ネタバレ有＞

主演・阿部サダヲ、オリジナル脚本・宮藤官九郎氏、プロデュース・磯山晶氏のゴールデンタッグによるヒューマンコメディー。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師・小川市郎。彼の“不適切”な言動が、コンプライアンスに縛られた令和の人々に生きるヒントを与えた。

連続ドラマ最終回のその後を描く2年ぶりの新作。タイムトンネルの完成により、市郎は好きな時代に行けるように。2026年に都議会議員だった平じゅん子（江口のりこ）は日本初の女性首相となるのか。

小川市郎（阿部サダヲ）と喫茶「すきゃんだる」のマスター（袴田吉彦）は1987年から2026年に。店内には、現代のマスター（沼田爆さん）の遺影がある。

犬島渚（仲里依紗）「年末の大掃除が終わって、そこのソファーに座って、一息ついたらそのまま…」

「沼田爆さんのご冥福をお祈りします」

マスター「俺…いないじゃん！」

向坂サカエ（吉田羊）「それで今日は、マスターのお別れ会と新年会を兼ねて」

市郎「普通、兼ねないけどね、その2つは。ま、いっか！おまえ（マスター）、湿っぽいの嫌いだもんなぁ」

沼田さんの訃報は24年10月7日、所属事務所が発表。番組公式SNSは沼田さんの1ショット、阿部、秋津睦実・秋津真彦役の磯村勇斗との3ショット写真を掲載。「現場のムードメーカーだった爆さん。再会できる日を楽しみにしておりましたので、本当に残念でなりません。最後にご一緒できて幸せでした。キャスト・スタッフ一同、謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と悼み、感謝した。

SNS上には「沼田さんの追悼シーンが心に残るね」「まさかこんな形で追悼テロップ入るとは…沼田さん、ふてほどチームに愛されている…ご冥福をお祈りします」「作品の中で丁寧に“お別れ”の場を設けたのが印象的だった。沼田爆への敬意が伝わってきて、静かに胸に来る演出だと思う。不適切にもほどがある！らしい誠実さを感じた」などの声。視聴者も別れを惜しんだ。