心優しきFWが課題克服で圧巻４発。“大迫超え”も視野、神村学園FW倉中悠駕は夏から何が変わったのか【選手権】

心優しきFWが課題克服で圧巻４発。“大迫超え”も視野、神村学園FW倉中悠駕は夏から何が変わったのか【選手権】