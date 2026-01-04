DAIGOが大河ドラマ『豊臣兄弟！』に戦国武将・斎藤義龍役で初出演！本人よりコメントも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DAIGOが大河ドラマ『豊臣兄弟！』に美濃の戦国武将・斎藤義龍役で出演することが決定。本人のコメントも到着した。

■DAIGO演じるのは美濃の戦国大名で父・道三と対立した斎藤義龍

今年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、天下統一をなし遂げた戦国武将・豊臣秀吉とその弟・秀長が主人公。兄弟の強い絆で天下を取り、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。

そんな戦国乱世を描いた今回の大河ドラマに、DAIGOの出演が決定。彼が演じるのは美濃の戦国大名・斎藤義龍。美濃でのし上がり戦国大名となった斎藤道三の嫡子で、当主となるが父と対立し討ち滅ぼす。後に織田信長と対立し続けたが、早くに病死。斎藤家は若くして龍興（濱田龍臣）が継ぐことになる。

■番組情報

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』

地上波 毎週日曜日20：00～21：00（再放送）翌週土曜日13:05～14:05

BS 毎週日曜日18：00～19:00

BSP4K 毎週日曜日12:15～13:15（再放送）毎週日曜日18：00～19:00

※NHK ONE(新NHKプラス)で同時・見逃し配信予定

語り:安藤サクラ

出演:仲野太賀/池松壮亮/吉岡里帆/浜辺美波/白石聖/坂井真紀/宮澤エマ/倉沢杏菜/大東駿介/松下洸平/中島歩/要潤/山口馬木也/宮崎あおい（崎は「たつさき」が正式）/小栗旬 他

