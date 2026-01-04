◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム（2026年1月4日 東京ドーム）

“逸材”もキャリアの最後は華麗に散った。新日本プロレスは4日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。メインイベントで棚橋弘至が現役ラストマッチでAEWのオカダ・カズチカと対戦。33分の死闘の末にレインメーカーで敗れ、26年のレスラー人生に幕を下ろした。最後には直筆メッセージで「愛してま〜す！」と現役ラストメッセージをスクリーンに映し出された。

平成のプロレスを彩った「100年に一人の逸材」が終焉（しゅうえん）を迎えた。ライバルであるオカダとのラストマッチ。33分の死闘を繰り広げたが、最後はレインメーカーに散って引退試合を白星で飾ることはできなかった。

引退セレモニーはサプライズの連発。AEWで活躍するジェイ・ホワイト、飯伏幸太、柴田勝頼がサプライズ登場して涙が止まらなかった。最後には昨年新日本プロレスを退団した内藤哲也まで駆けつけた。

引退セレモニー後にマイクを持った棚橋は「僕が新日本プロレスで夢見た超満員が見れました。ありがとうございました」と再び涙を流した

「きょう僕は引退しましたが、これからも新日本プロレスの選手は全力で戦っていくので、皆さん応援よろしくお願いします！」とメッセージを送った。

そして“代名詞”のエアギターを3連発で披露。ファンにウェーブをお願いして、最後は涙の10カウントが鳴り響いて、現役最後のリングコールを受けた。

その後はゴンドラに乗って会場を1周してファンにあいさつ。入場ゲートに戻ってくると「僕の中で確信できたことがあります。プロレスを好きになってよかったです。26年間、最高のレスラー人生を送れたのはファンの皆さんのおかげです」と再び涙を流した。最後は「完全燃焼やり切りました。最後に東京ドームの皆さん愛してま〜〜す！」とファンへ叫んだ。

東京ドームから姿が消えると、会場に棚橋の旧テーマ曲「HIGH ENERGY」が鳴り響いて、スクリーンには棚橋の名場面が流れた。

最後は棚橋からの直筆ラストメッセージ。「プロレスを知ってくれてありがとう。プロレスを好きになってくれてありがとう。会場に来てくれてありがとう。26年間応援してくれてありがとうございました。愛してま〜す！」と記した。