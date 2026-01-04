俳優の仲野太賀（32）が主演を務める今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4日、15分拡大でスタート。注目の初回、ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が美濃の戦国武将・斎藤義龍役でサプライズ大河初出演を果たした。登場わずか2シーン、約30秒ながら存在感を示し、インターネット上で話題に。DAIGOは「TTS！ついに大河出演！という気持ちでした」と代名詞のDAI語（アルファベット3文字）で喜びのコメント。「妻と練習もして“頑張って！”と言ってくれました！」と妻で女優の北川景子（39）からのエールも明かした。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第1話は「二匹の猿」。尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野太賀）は、田畑を耕し、土とともに生きる暮らしに満足しながら日々を送る。ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうに。そのピンチを救ったのは8年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松壮亮）だった。若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、大出世を夢見る藤吉郎。小一郎に自分の家来になるよう願い出る…という展開。

DAIGOが演じた斎藤義龍は、土岐氏の家臣から戦国大名となった“美濃のマムシ”斎藤道三の嫡子。当主となるが、父と対立。「長良川の戦い」（1556年・弘治2年）で討ち滅ぼした。織田信長と対立し続けたが、早くに病死。斎藤家は若くして龍興が継ぐことになった。

2020年の大河「麒麟がくる」で本木雅弘が道三役、伊藤英明が義龍役を熱演したのが記憶に新しい。今作の斎藤龍興役は濱田龍臣が演じる。

北川は23年「どうする家康」で「西郷どん」以来5年ぶり2回目の大河出演し、お市の方と茶々の1人2役に熱演。今回、夫婦揃って大河俳優となった。また、北川は放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で朝ドラ初出演。NHKの国民的2大ドラマ枠を、夫婦で同時期に制覇するのは異例だ。

江戸時代が舞台のNHK「雲霧仁左衛門」シリーズ（通人の与之助役）で時代劇は経験済みのDAIGOだが「戦国武将になれて本当にうれしかったです！斎藤義龍について調べて自分なりに演じました！」と感慨。登場は初回だけになりそうだが「どうも、大河俳優のDAIGOです！豊臣兄弟の冒険は始まったばかり。一緒に楽しみましょうぃっしゅ！」と視聴者にメッセージを送った。

初回の“隠しゲスト”として当日午後0時15分に解禁されたが、実質的なサプライズ出演。登場シーンは「京へ向かった信長の動向を探るよう指示」「信長暗殺が失敗に終わり、激怒」の２つのみだったものの、SNS上には「一瞬分らなかった」「声を聞かなきゃ気づかなかった」などと驚きの声が続出。反響を呼んだ。