大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は4日（日）、ホームゲームのラスト3節で「アローズ THANK YOU 3連週」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本イベントが行われるのは、3月28日（土）と29日（日）にこのはなアリーナで開催されるSVリーグ男子第19節のヴォレアス北海道戦、4月4日（土）と5日（日）に香陵アリーナで開催される第20節のVC長野トライデンツ戦、4月11日（土）と12日（日）にこのはなアリーナで開催される第21節の広島サンダーズ戦だ。

この3節では”より多くの方に会場で選手たちのプレーを楽しんでいただきたい”という想いから「特別 THANK YOU 価格」でチケットを販売。また、小中高生料金（小学生、中学生、高校生以下が対象）も新設されるなど、お得に試合観戦ができる機会となっている。

さらに、この3節が開催される時期には東レ静岡のホームゲーム来場者数がSVリーグ開幕から通算10万人を突破する見込みであり、本イベントでは10万人突破のお祝いも行われる予定だ。なお、現在の来場者数は68,221人とのこと。

その他、さまざまなイベントが企画されており、詳細については随時発信するとしている。